Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından takımın geleceğini saran sessizliği bozdu ve Firavun'un Anfield kalesinde bıraktığı devasa boşluğu dolduracak bir alternatif bulma konusunda kulübün yaşadığı sıkıntıları açık yüreklilikle anlattı.

Muhammed Salah, geçtiğimiz haziran ayında, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Liverpool'dan ayrılma kararı almış ve şok edici bir hamleyle Türk kulübü Trabzonspor'a katılmıştı. Böylece Liverpool'un hücum hattında büyük bir boşluk bırakmış oldu.

Ayrılığından bu yana Liverpool, yerine gelmesi için birden fazla isimle anıldı. Bunların başında Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Fransız yıldız Bradley Barcola geliyor. Basında çıkan haberler, İngiliz kulübünün 120 milyon sterlin karşılığında transferi bitirmeye yakın olduğunu belirtiyor.

İngiliz TNT Sports kanalına kulüp efsanesi Steven Gerrard ile yaptığı özel röportajda Iraola'ya bu çetrefilli dosyanın son gelişmeleri soruldu. Yanıtı büyük bir beklenti taşıyordu: "Umarım yakınızdır, özellikle de önümüzde yaz transfer döneminde yalnızca dört ya da beş gün kaldığı için."

Liverpool teknik direktörü şöyle devam etti: "Şu ana kadar sabırlı davrandık, sanırım biraz daha sabra ihtiyacımız var. Ancak halihazırda yürüyen pek çok şey var. İşlerin bir an önce açıklanmasını umuyoruz çünkü o mevki, özellikle Muhammed Salah'ın ayrılığından sonra önceliklerimiz arasındaydı."

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Açıklamalarını, kulübün karşı karşıya olduğu meydan okumanın büyüklüğünü vurgulayarak tamamladı: "Herkes doldurmamız gereken büyük bir boşluğumuz olduğunun farkında. Mevcut transfer döneminde odak noktamız buydu."

Liverpool taraftarları ise yaz transfer döneminin kapanmasından önce Salah'ın halefinin resmen açıklanmasını dört gözle bekliyor.