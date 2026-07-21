Iraola'nın desteğiyle... Liverpool, Chelsea, Arsenal ve United'ın hedefini kapmak için güçlü bir rekabete giriyor

İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek amacıyla Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'un transferi için yarışa güçlü bir şekilde giriyor.

Scott, geçen sezon Bournemouth ile ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ilgisini çekiyor.

Scott, geçen sezon Bournemouth'un Premier Lig maçlarından yalnızca birinde forma giymedi. Takım, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanarak altıncı sırayı elde etti.

22 yaşındaki oyuncunun Bournemouth ile sözleşmesinde hâlâ iki yıl bulunuyor; ancak raporlara göre kulübünün önerdiği yeni sözleşmeyi reddetti ve yeni bir meydan okumaya atılmak istiyor.

Bu haberlerin birçok büyük Premier Lig kulübünün ilgisini çekmesi bekleniyor ve oyuncunun değerinin yaklaşık 80 milyon sterlin olduğu düşünülüyor.

Eski İngiltere golcüsü Emile Heskey, "Metro" gazetesine göre, Liverpool'un İngiliz oyuncunun transferi için yarışa girmesi gerektiğini düşünüyor ve Bournemouth'un eski teknik direktörü Iraola'nın, Scott'u yeni kulübüne katılmaya ikna etme konusunda yardımcı olabileceğini belirtiyor.



