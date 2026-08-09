Andoni Iraola'nın "Anfield" sahasındaki ilk maçlarını çevreleyen istisnai atmosfere rağmen, işler İspanyol teknik direktörün umduğu gibi gitmedi. Liverpool, üst üste ikinci maçında da iki gollük üstünlüğünü koruyamayarak Monaco karşısında yenildi ve bu karşılaşma, yeni sezon başlamadan önce yanıt bekleyen bir dizi soru işaretini ortaya çıkardı.

Liverpool taraftarları, teknik direktörün takımın kendi sahasında çıktığı ilk maçta Iraola ve ekibini karşılamak için "Anfield" stadını çevreleyen sokaklara dizildi. Tribünlerin tamamen dolu olduğu ve büyük bir coşkunun hâkim olduğu bu atmosfer, yeni teknik direktörün liderliğinde başlayan yeni bir dönemin habercisiydi.

Ancak taraftar coşkusu sahaya tam anlamıyla yansımadı. Liverpool, bir önceki Leeds maçında yaşananları tekrarlayarak iki gollük üstünlüğünü heba etti. Her ne kadar bu durum Iraola'nın bir dizi oyuncu değişikliği yapmasının ardından gerçekleşmiş olsa da, kadro derinliği ve yedeklerin kalitesiyle ilgili açık bir sorunu gözler önüne serdi.

Iraola: İstediğimiz seviyeyi koruyamıyoruz

Iraola, maçın ardından kulüp kanalı "LFC TV"ye yaptığı ve "BBC Sport"un aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Durum, Leeds'e karşı oynadığımız maça tamamen benziyordu."

Şöyle devam etti: "İyi bir ilk yarı oynadık, özellikle de ilk otuz dakikada. Şu an itibarıyla, bu şekilde oynamak için gereken seviyeler açısından belki de bundan fazlasına sahip değiliz. Sonucu kendi lehlerine çevirmeyi hak ettiler."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezonun ilk iki hazırlık maçını kazandık, ancak son iki maçın tüm dönemleri boyunca gereken seviyeyi koruyamadık. Bazı değişiklikler yapar yapmaz oyuncularda yorgunluk belirmeye başladı ve artık o seviyeyi koruyamaz hâle geldik."

Liverpool'un teknik direktörü açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bu yüzden hâlâ yapmamız gereken işler var."

Lig başlamadan stoperde kriz

Iraola'nın sezon öncesi iki hazırlık maçı kaldı; bunlar 16 Ağustos'ta Como'ya karşı oynanacak arka arkaya iki karşılaşma. Ardından Liverpool, Premier Lig'deki yürüyüşüne başlayacak.

Takımın iki hafta sonra Newcastle karşısında bu müsabakadaki yolculuğuna başlama tarihi yaklaşırken, en öne çıkan soru hâlâ kaptan Virgil van Dijk'in yanında stoper mevkisini kimin dolduracağıyla ilgili.

Van Dijk, Dünya Kupası'na katılımının ardından geçirdiği uzun bir dinlenme dönemi sonrası, Alisson Becker ve Cody Gakpo ile birlikte Monaco karşılaşmasında yeniden görev aldı.

Van Dijk maça, çok umut vaat eden bir yetenek gibi görünen ancak çalışma izniyle ilgili sorunlar nedeniyle bu sezon kiralık olarak takımdan ayrılmak zorunda kalabilecek 18 yaşındaki genç savunmacı Ivan Ndoye'nin yanında başladı.

Liverpool'un maçı Luke Chambers ve Wataru Endo'nun stoper mevkisinde yer almasıyla bitirmesi dikkat çekiciydi; bu durum, sezon başlamadan önce bu mevkinin takviye edilmesine duyulan ihtiyacın büyüklüğünü yansıtıyor.

Araujo yaklaşıyor, Jaquet dönüşü bekliyor

Aynı zamanda, 27 yaşındaki Ronald Araujo pazar günü sağlık kontrollerini tamamladı ve Barcelona'dan Liverpool'a bir sezonluk kiralık olarak yaklaşık 47,2 milyon sterlin karşılığında satın alma opsiyonuyla gerçekleşecek transfer işlemleri tamamlanmaya yaklaştı.

21 yaşındaki Jeremie Jaquet ise Rennes'ten Liverpool'a transfer olduğundan bu yana henüz tam antrenmanlara katılmadı.

Jaquet geçtiğimiz şubat ayında omzundan bir sakatlık yaşamış, ayrıca son dönemde dizinde küçük bir sorun geçirmişti; ancak Liverpool, oyuncunun hafta sonu Como'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giyebileceği konusunda iyimser.

Iraola, oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi: "Jeremie Jaquet'yi oynatma konusunda tereddütlerimiz vardı. Onu sahaya sürmemeye karar verdik, ama bir sonraki maça hazır olacak. Süreç beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor."

Iraola, maç programı aracılığıyla Liverpool taraftarlarına hitaben yaptığı konuşmada, taraftarların gerçekten bağ hissedeceği ve sahada ortaya koyduklarıyla gurur duyacağı bir takım kurma isteğinden bahsederek, Monaco ile oynanan hazırlık maçının bu yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ancak yenilgi, aynı zamanda hâlâ üzerinde çalışılması gereken bazı yönleri de ortaya çıkardı; özellikle de değişikliklerin kadronun bütünlüğünü etkilemeye başladığında takımın seviyesini koruyamaması nedeniyle.

Wirtz ve Isak: Yenilginin ortasında bir ışık noktası

Monaco karşısında alınan mağlubiyete rağmen, Florian Wirtz ve Alexander Isak ikilisinin performansı, Iraola ve Liverpool taraftarlarına yeni sezon öncesinde iyimserlik için açık bir sebep verdi.

İki oyuncu takımın projesinde merkezî bir rol oynayacak; özellikle de ikisinin birlikte kadroya katılmasının maliyeti geçtiğimiz yaz 225 milyon sterline ulaştı.

İkili maç boyunca dikkat çekici bir uyum sergiledi. Wirtz, "10 numara" oyun kurucu mevkisinde Isak'ın gerisinde oynarken, İsveçli forvet sağ ayağıyla yaptığı harika bir dokunuşla ilk golü kaydetmeyi başardı.

Wirtz sahadaki en iyi Liverpoollu oyuncuydu ve Chicago'da Leeds'e karşı oynanan bir önceki maçta gol attıktan sonra, Monaco karşısında da ikinci golü kaydetmiş gibi göründü; ancak son dokunuşu yapanın kim olduğu belirsiz kaldı.

Isak, maçın ardından gazetecilere kulüp kanalı "LFC TV"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sanırım hem benim hem de Flo'nun [Florian Wirtz] topa dokunduğu konusunda hemfikir olduk, ama açıkçası hangimizin ilk ya da son dokunuşu yaptığını bilmiyorum."

Bu an, ikili arasındaki uyumu ortaya koyuyor; bu uyum, özellikle Iraola'nın onların yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanan bir hücum düzeni kurmayı başarması hâlinde, gelecek sezon Liverpool'un en öne çıkan silahlarından biri olabilir.

Iraola'nın liderliğinde çalışmaktan ne ölçüde keyif aldığı konusunda Isak, takım içindeki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oyuncuların sezon başlamadan önce mümkün olan en iyi hâle ulaşmak için sıkı çalıştığını vurguladı.

İsveçli forvet şunları söyledi: "Gerçekten harika. Grup içindeki moralin çok iyi olduğunu hissediyorum ve işlerin yolunda gitmesini sağlamak için hepimiz sıkı çalışıyoruz. Sezon başladığında tam anlamıyla hazır olmaya kesinlikle özen göstereceğiz."