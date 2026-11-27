Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, pazar günü Everton'la oynanacak merakla beklenen Merseyside derbisi öncesinde, odağının Alexander Isak ve Florian Wirtz ikilisinin bireysel rakamları değil, takımın kolektif performansı olduğunu vurguladı.

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İspanyol teknik adam, bugün cuma günü düzenlediği maç öncesi basın toplantısında oyuncular arasında oluşmaya başlayan uyumdan bahsetti. Sky Sports'un aktardığına göre Iraola şunları söyledi: "Benim için mesele yalnızca Florian ya da Alex değil. İyi oynarsak biri gol atar, biri asist yapar ya da etkileyici rakamlara ulaşır. Önemli olan, bu oyuncuların iyi bir performans ortaya koymamıza nasıl yardımcı olduğu."

Iraola şöyle devam etti: "Çok sayıda pozisyon üretir ve hücumda iyi bir performans sergilersek gol atabilecek bir oyuncu mutlaka çıkacaktır. Son maçlarda topa sahip olma konusunda iyi seviyeler gösterdik ve top bizdeyken çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum."

Liverpool'daki kariyerinin ilk Merseyside derbisine çıkmaya hazırlanan Iraola, maçın kulübün taraftarları ve oyuncular için taşıdığı önemin farkında olduğunu vurguladı: "Bu derbiye daha önce hiç çıkmadım ama ilgili herkes için büyük bir maçla karşı karşıya olduğunuzu anlamanız uzun sürmüyor. Bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum ve gerçekten keyif almayı umuyorum. Ancak bundan keyif almanın tek bir yolu var, o da maçı kazanmak."

Iraola ekledi: "Derbiler, iki takımın puan tablosundaki yeri ne olursa olsun her zaman farklıdır. Maçın doğası genellikle farklı olur ve bunu ilk andan itibaren hissedebilirsiniz."

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Iraola, oyuncularının maçın kendine özgü atmosferiyle başa çıkmaya hazır olması gerektiğinin altını çizdi: "Üzerimize düşeni yapmalı, ikili mücadeleleri kazanmalı ve iyi bir seviye ortaya koymalıyız. Bunun bir derbi olduğunun farkında olmalıyız, ama aynı zamanda topla iyi olmalı ve teknik kalitemizi göstermeliyiz."

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Teknik adam, futbolculuk kariyerinde oynadığı derbilere ilişkin anılarını da paylaştı ve Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki karşılaşmaları örnek gösterdi: "Pek çok derbi oynadım, bunların arasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki büyük bir maç da var. Bu maçların kendine has bir havası vardır, tıpkı burada olduğu gibi. Rakip takımı tutan çok sayıda arkadaşınız olur, bazen ailenizden bazı kişiler de o takımın taraftarıdır."

Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maçlar diğerlerinden daha uzun sürer. Oynayıp sonraki hafta biraz konuştuğunuz ve ardından her şeyin bittiği bir maç değildir. Etkisi genellikle uzun süre devam eder ve kazanan taraf, sonucu uzun süre karşı tarafa hatırlatıp durur. Keyifli bir deneyim, burada ilk maçım olacak ama herkesin bu maçı kazanmak istediğini hissediyorum."

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Iraola, Manchester United karşısında fırsatları kaçırmasından birkaç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde hafta ortasında Club Brugge'ü 3-0 mağlup ettikleri maçta iki gol atan İsveçli forvet Isak'ın gösterdiği gelişime de değindi: "Kesinlikle çok gelişti, hem topla hem de topsuz hareketlerinde. Presi daha iyi anlıyor ve bu konuyu ne kadar iyi kavrarsa koşması gereken mesafe o kadar azalıyor. Bu, üzerinde çalıştığımız konulardan biri."

Iraola devam etti: "Ayrıca topa sahip olduğumuzda ondan daha iyi faydalandığımızı düşünüyorum. Hatları çok iyi birbirine bağlıyor. Harika teknik becerilere sahip bir oyuncu, bu yüzden onu yalnızca atakları bitirmek için kullanmamalıyız. Oyun kurma sürecinde de büyük katkı sağlayabilir."

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Iraola ekledi: "Atakların kurulmasına yardımcı olursa sonunda bazı toplar ona ulaşacaktır. Her şeyi anlıyor ve gelişmeye devam etmek istiyor."

Iraola ayrıca, hücumdaki katkılarıyla Liverpool tarihinde en fazla gole katkı veren kaleci olmasının ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker'e de övgüler yağdırdı: "Birlikte çalıştığım ve çok iyi olan tüm kalecilere saygısızlık etmek istemem, ama şimdiye kadar Alisson gibi bir kaleciyle çalışmadım. O, kendi mevkisinde örnek alınacak bir isim."

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Iraola sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de ona değer vermemizin asıl nedeni asistler ya da bu tür şeyler değil, gerçi bir gol de attı ve bu tür katkılar sağladı. Ona değer veriyoruz çünkü bize büyük bir savunma sağlamlığı kazandırıyor. İyi durumda ve seviyesine bu küçük detayları da eklerse harika olur. Alex'e iyi bir pas verdi, o da kendi payına harika bir iş çıkardı, ama önemli olan Alisson'un iyi bir dönem geçirmesi."

Sakat oyuncuların durumuyla ilgili olarak Iraola, Hollanda formasıyla Almanya karşısında kas sakatlığı yaşayan Cody Gakpo'nun derbide forma giyemeyeceğini doğruladı: "Cody kesinlikle hazır olmayacak. Bu bir kas sakatlığı, bu yüzden iyileşme sürecinin tamamlanmasını ve sakatlığın geçmesini beklememiz gerekiyor. Bu tür sakatlıklar genellikle iki ya da üç hafta sürer. Hollanda'nın Almanya'yla oynadığı son maçta bu sakatlığı yaşadı."

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Iraola ekledi: "Sakat oyuncuların dönüşü için genellikle tarih vermeyi sevmem, çünkü her vaka farklıdır ve bazı oyuncular daha hızlı iyileşir. Sakatlık genelde büyük değil, ama iyileşmesi zaman gerektiren bir sorun var."

Iraola, Ryan Gravenberch'in durumuna da değinerek şunları söyledi: "Hazır olmayacağını söyleyemem. Bu tür sakatlıklarla başa çıkmak zordur. Ciddi görünmeyebilir ama oyuncu acı hissediyor. Bazen nedenini bilmeden durumu iyileşiyor, sonra ertesi gün antrenmana geliyor ve daha fazla acı hissediyor."

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Iraola sözlerini şöyle noktaladı: "Bu durumla başa çıkmaya çalışıyor, biz de ona yardım etmeye çalışıyoruz. Ama döndüğünde en önemli şey acısız olması, böylece mümkün olduğunca özgür bir şekilde oynayabilir."