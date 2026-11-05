Iraola, Liverpool oyuncularını eleştirdi: Fenerbahçe karşısında 3 saf ve dağınık gol yedik

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Çarşamba akşamı Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 kaybeden takımını eleştirdi.

Iraola maç sonrası açıklamalarında şunları söyledi: "Üç golün de önüne geçilebilirdi, ancak belki de bunun nedeni gürültülü atmosferdi. Saf gollerdi. Düzensiz gollerdi."

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Sahada iletişim kurmak neredeyse imkansızdı ve talimatları vermek benim için zordu."

Iraola, takımının duran toplardan üç gol yemesinden duyduğu hayal kırıklığını da vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu, ligde çok iyi yaptığımız bir şeydi, bugüne kadar çok iyi yapıyorduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun Fenerbahçe'nin güçlü yönlerinden biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir köşe vuruşundan ve hatta sonunda uzun bir taç atışından gol yedik."

Bu, Liverpool'un Arsenal'e kendi sahasında 1-0 kaybetmesinin ardından üst üste ikinci yenilgisiydi; ayrıca takımın üç gol yediği Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste üçüncü maçtı.

Fenerbahçe'ye alınan yenilginin, Liverpool'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti olduğu belirtiliyor; böylece takımın puanı 9'da kalarak sekizinci sıraya geriledi.