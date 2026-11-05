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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Iraola, Liverpool oyuncularını eleştirdi: Fenerbahçe karşısında 3 saf ve dağınık gol yedik

Fenerbahçe - Liverpool
Fenerbahçe
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
A. Iraola
Türkiye
İngiltere
İspanya

İspanyol teknik direktörü hayal kırıklığı sardı

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Çarşamba akşamı Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 kaybeden takımını eleştirdi.

Iraola maç sonrası açıklamalarında şunları söyledi: "Üç golün de önüne geçilebilirdi, ancak belki de bunun nedeni gürültülü atmosferdi. Saf gollerdi. Düzensiz gollerdi."

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Sahada iletişim kurmak neredeyse imkansızdı ve talimatları vermek benim için zordu."

Iraola, takımının duran toplardan üç gol yemesinden duyduğu hayal kırıklığını da vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu, ligde çok iyi yaptığımız bir şeydi, bugüne kadar çok iyi yapıyorduk."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun Fenerbahçe'nin güçlü yönlerinden biri olduğunu biliyorduk. Bir serbest vuruştan, bir köşe vuruşundan ve hatta sonunda uzun bir taç atışından gol yedik."

Bu, Liverpool'un Arsenal'e kendi sahasında 1-0 kaybetmesinin ardından üst üste ikinci yenilgisiydi; ayrıca takımın üç gol yediği Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste üçüncü maçtı.

Fenerbahçe'ye alınan yenilginin, Liverpool'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyeti olduğu belirtiliyor; böylece takımın puanı 9'da kalarak sekizinci sıraya geriledi.

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