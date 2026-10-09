Iraola: Liverpool bu oyuncuları Manchester City karşısında kaybedecek

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Alex Isak ve Cody Gakpo'nun sakatlıkları nedeniyle takımın önümüzdeki pazar günü İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasında Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Liverpool teknik direktörü, Manchester City'ye yöneltilen suçlamalardan kaynaklanan belirsizlik durumu hakkındaki görüşünü şöyle açıkladı: "Bu belirsizliğin ilgili hiçbir taraf için iyi olmadığını düşünüyorum, ancak süreç devam ediyor ve sabırlı olmamız gerekiyor."

Iraola, yenilgisiz başlangıç hakkında bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bu zor bir soru. İşler iyi görünüyor, her ne kadar sezon başında istenen seviyede olmadığımız iki maçta berabere kalsak da. Ancak uluslararası aralar arasındaki mevcut maç serisi farklı olacak; çünkü ilk dörtteki takımlarla karşılaşacağız, buna ek olarak İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea ile bir maç ve Şampiyonlar Ligi maçları var."

Sakatlıkların durumu hakkında Iraola şunları ifade etti: "Evet, Isak ve Gakpo oynamayacak, maalesef uluslararası arada yaşanan sakatlıklar nedeniyle hazır değiller. İnsan her zaman doktorun kendisini aramamasını diler ama şanslı değildik ve oynamayacaklar. Zaman çerçevesine gelince, Gakpo'nun ayak bileğinde bir sakatlık var ve mesele ağrıyla başa çıkmasıyla ilgili; sanırım sert bir müdahaleye maruz kaldı ve şu an çalışıyor fakat pazar gününe hazır olmayacak. Isak'a gelince, kasığında bir sakatlık var ve hazır olduğunu hissettiğinde oynayacak. Sakatlıkları uzun süreli görünmüyor, ancak pazar gününe hazır değiller."

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Luis Comas'a güvenmek hakkında Liverpool teknik direktörü şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi Comas güvenimizi kazandı ve büyük bir sürpriz yok; oyuncu oynamaya hazır olduğunu gösterdi. Bölgeleri kapatabilecek başka oyuncularımız da var, bu yüzden uygun kararları alacağız."









Manchester City karşılaşması hakkında Iraola şunları ifade etti: "Anfield'daki sahamızda, bütün maçlarını kazanan lig lideriyle oynanacak heyecan verici bir maç. Onlar kazanmaya çalışacak, biz de öyle. Hazır olmamız ve taraftarımıza yardımcı olmamız gerekiyor, umarım bu seviyede oluruz."

Liverpool teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazar günkü maçın sonucu ne olursa olsun, herhangi bir şey hakkında yargıya varmak için hâlâ çok erken olduğunu düşünüyorum. Yalnızca beş maç oynadık, ancak Manchester City gibi takımlarla karşılaşmayı ve onların karşısında seviyemizi göstermeyi sevdiğimiz doğru. İlgili herkes için son derece önemli bir an ve heyecan verici bir maç."

Jaquet hakkında sorulduğunda Iraola şöyle yanıt verdi: "Açıkçası iyi bir performans sergiledi ve her şeyden önce iyi bir oyuncu. Ona ait videolar izlediniz, ancak onu her gün görmezseniz sahip olduğu niteliği takdir edemezsiniz. Kişisel düzeyde Fransa Milli Takımı'yla ilk kez forma giymesinden dolayı onun adına mutluyum ki bu her zaman zor bir şeydir. İyi oynadı ve mutlu olmalı, ancak önünde uzun bir yol var. Tam olarak formda ve oynamaya hazır, iyi olacak ve yarın antrenman yapmamız gerekiyor."

Stattaki atmosfer hakkında Iraola şöyle konuştu: "Bu tür maçları oynayıp yaşadığınızda atmosferin büyük ve özel olduğunu her zaman düşünürüm. Taraftarlara bizimle olmaları için sebepler vermek istediğimizi düşünüyorum ve sahada istedikleri takımı gördüklerinde daha iyi bir atmosfer yaratabiliriz."

Maçın kaybetmeye tahammülü olmayan bir maç olup olmadığı sorusuna Iraola şöyle yanıt verdi: "Kaybetmeye tahammülü olmayan bir maç mı? Hayır, şu an İngiltere Premier Lig'de her maç büyük sayılıyor ve zor olacak; rekabet seviyesi çok ciddi şekilde yükseldi. Size yakın bir takımla her karşılaştığınızda her zaman kazanmak istersiniz, sonuçta hâlâ sezonun erken bir aşamasındayız."

Gerçek santrfor pozisyonu hakkında Iraola şunları ifade etti: "Geri dönmesini ve oynamaya hazır olmasını beklediğim Hugo Ekitike'nin yokluğundan önce bile bazı sınırlı seçeneklerle karşı karşıyaydık. Belki Chiesa'yı geri alırız, ancak şu ana kadar tek dakika bile oynamadı. Comas şu an elimizdeki tek gerçek santrfor, fakat daha önce ön hatta oynamış kanat oyuncuları da dahil olmak üzere başka bazı seçeneklerimiz var."

Iraola sözlerini Barcola hakkında yorum yaparak noktaladı: "Kötü bir dönem geçirdiğini düşünmüyorum. Kanat oyuncularının gol atmazlarsa iyi performans sergilemedikleri yönünde bir inanış var, ancak maçın tamamını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu benim için önemli ve bunun farkına varmasını istiyorum. Fransa'ya katıldı ve orada bulunmasını, önüne çıkan fırsatları değerlendirmesini istiyorum. Hem sol kanatta oynadı hem de gerçek santrfor olarak forma giydi, bu yüzden ön hattaki üç pozisyonu da oynayabiliyor."