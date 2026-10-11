Iraola kırmızı karta itiraz etti: Manchester City karşısında iki farklı maç oynadık

Liverpool'un İspanyol teknik direktörü Andoni Iraola, takımının konuk ettiği Manchester City karşısında iki farklı maç oynadığını belirterek, Liverpool'un futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Manchester City, bu akşam Anfield'da oynanan ve İngiltere Premier Lig'in altıncı haftasına damga vuran karşılaşmada Liverpool'u 3-0 yenmeyi başardı.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch'in 62. dakikada kırmızı kart görmesine kadar skor 0-0'ı gösteriyordu. Bu dakikanın ardından Manchester City üst üste 3 gol kaydederek karşılaşmayı kopardı.

Iraola, maçın ardından "BBC" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence her şeyden önce iki farklı maç oynadık. Birincisi kırmızı karttan önce, ikincisi ise sonrasıydı. İlk altmış dakika boyunca oyuncuların performansı mükemmeldi. Kırmızı karttan sonraki ikinci maçta ise Manchester City bizden daha iyiydi."

Ryan Gravenberch'in gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "İlk sarı kart sadece ayak parmağına yapılan bir temastı. Hiçbir şey değildi. Sıradan bir faulden ibaretti."

Iraola, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam da daha fazla çaba sarf ettiğimiz andı. Momentum bizim lehimize artıyordu ve stattaki atmosfer olağanüstü güzeldi."

Devamında ise şunları ekledi: "İlk yarıda çok az pozisyon verdik. Son derece iyi bir performans sergiledik. İkinci yarıda da bunu pozisyonlara çeviriyorduk."

Iraola, "İki takım 11'e 11 eşitken bile onlara baskı yapmak gerçekten zor, ama bir eksikle oynadığınızda maç tamamen değişiyor. Üstüne, herhangi bir oyuncu değişikliği yapmadan hemen önce gol yedik. 1-0 geride olduğunuzda farklı oynamak zorundasınız." diye belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Böyle maçlarda çok şey öğreniyorsunuz. Takımımın oyuncularıyla çok gurur duyuyorum. Bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Maçı kaybettiğimiz ve olumlu bir sonuç alamadığımız doğru, ama ben bu maçtan çok keyif aldım."

Sakatlıktan dönen oyuncuların bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğine dair ise: "Zor olacak, sadece iki gün kaldı. Ne olacağını kimse bilmiyor."



