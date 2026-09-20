Iraola, Bournemouth'un turu geçmesinin ardından: Savunmamız bize gereken sağlamlığı veriyor

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının deplasmanda Bournemouth'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetten olumlu sonuçlar çıkardı. Karşılaşma bugün pazar akşamı Premier Lig'in beşinci haftasında oynandı.

Iraola, maçtan sonra "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sonuçtan memnun olduğum açık, çünkü buraya gelmenin zor bir yer olduğunu biliyorum."

Bournemouth'un eski teknik direktörü şöyle devam etti: "İlk yarıyı daha iyi bitirdik ve ikinci yarıda daha iyiydik. Başlangıçta bizim için zordu."

"BBC" kanalının aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda maça çok daha iyi hâkim olduk ve maçı bitirebileceğimiz fırsatlar bulduk. Ancak maçın ilk bölümünde ikinci topları kazanamıyorduk ve onlar bu yoğunlukta oynadığında sizin de aynı seviyede olmanız gerekiyor."

Savunmayla ilgili olarak ise şunları açıkladı: "Genel olarak, takım olarak bu, kalemizi gole kapattığımız üst üste üçüncü maç. Hâlâ geliştirilmesi gereken bazı şeyler var, ancak savunma yapmaya ihtiyaç duyduğumuz anlarda bize sağlamlık kazandırıyorlar."

Florian Wirtz'in performansı hakkında ise şöyle konuştu: "Başlangıç yavaştı, ama ilk aşamadan sonra Florian bizim gelişmemize yardımcı oldu ve ikinci yarıdaki performansından son derece memnunum."

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