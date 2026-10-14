Liverpool, Avusturya'da coşku ve endişe arasında gidip gelen bir gece yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi LASK'ı 6-3 yenen takım, genç yeteneklerinin patlama yaptığı ve yeni transferlerinin parladığı bir maça imza attı.

Maçın bir numaralı yıldızı hiç kuşkusuz, kendisinden şüphe duyan herkese hat-trick ile yanıt veren Fransız Bradley Barcola oldu. Takım arkadaşı Alman Florian Wirtz ise ilk golün asistini yaparak ve ilk 45 dakikada olağanüstü bir performans sergileyerek oyunun mimarı oldu. Liverpool, 26 şutla maça tam anlamıyla hâkim oldu.

Teknik direktör Andoni Iraola, ikiliyle ilgili büyük mutluluğunu dile getirerek maçın ardından şunları söyledi: "Bradley için çok mutluyum. Dün bana onun ve Florian'ın neden oynamadığını sormuştunuz. İkisi de harika bir performans sergiledi ve farkı yarattılar."

Iraola şöyle devam etti: "Barcola sadece gol atan bir oyuncu değildi, defans arkasına yaptığı koşularla sürekli bir tehditti. Antrenmanlarda bir oyuncunun konsantrasyonunun zirvede olduğunu hissedersiniz ve şansımıza bu gece bildiğimiz seviyesini gösterdi. Wirtz'e gelince, topa sahip olmada inanılmazdı; hayati öneme sahip paslar verdi ve serbest hareketleriyle oyuna hâkim olmamıza yardım etti."

Rekorlar bununla da sınırlı kalmadı. Galli Lewis Koumas, Liverpool forması altında Şampiyonlar Ligi'nde aynı maçta hem gol atıp hem de asist yapan 21 yaş ve altındaki ikinci oyuncu olarak Steven Gerrard'ın ardından tarihe geçti. Koumas, "Deplasmanda harika bir galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümü attığım için çok heyecanlıyım" dedi.

Öte yandan Fransız defans oyuncusu Jeremie Frimpong... Fransız defans oyuncusu Jeremie Jacquet, bitime yarım saat kala yedek kulübesine işaret ederek oyundan çıkmak istediğini belirtince endişe yarattı. Yerine Virgil van Dijk girdi ve milli maç arasında yaşadığı son sakatlığının tekrarlanmasından korkuldu.

Ancak Iraola taraftarları hızla rahatlattı ve Jacquet ile takım arkadaşı Ronald Araujo'nun oyundan alınmasının yeni bir sakatlık nedeniyle değil, yoğun fikstür göz önünde bulundurularak alınmış bir önlem olduğunu vurguladı.



