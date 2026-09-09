Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmelerinin ardından oyuncularının kişiliğini övdü ve takımın maçın zorlu başlangıcıyla başa çıkmayı ve yeni bir geri dönüş gerçekleştirmeyi başardığını vurguladı.

"Anfield" Stadı'nda oynanan maçta Liverpool, karşılaşmanın başlama düdüğünden 16 dakika sonra geriye düştü, ancak toparlanarak bir remontada gerçekleştirdi ve Avrupa yolculuğunun başında 3 değerli puanı kaptı.

Iraola, "BBC"nin aktardığı, TNT Sports kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bundan daha fazlasını istemek zor. Özellikle zorlu başlangıcın ardından oyuncular tarafından büyük bir kişilik sergilediğimizi düşünüyorum."

Şöyle devam etti: "Atmosferi çok sevdim, atmosfer muhteşemdi ve böyle bir deneyim yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum."

Iraola başlangıcın sorumluluğunu üstleniyor

Liverpool teknik direktörü, Atletico Madrid'in maçın başında başvurduğu taktiksel değişimi beklemediğini itiraf ederek şunları söyledi: "Başlangıcın sorumluluğunun bir kısmını üstleniyorum, çünkü taktiksel açıdan beni biraz şaşırttılar. Beş savunma oyuncusuyla, 5-3-2 sistemiyle oynadılar."

Şöyle açıkladı: "Farklı bir şey bekliyorduk ve işleri düzeltebilene kadar bekledik. Devre arasından sonra çok daha iyi bir maç ortaya koyduk, daha iyi baskı yaptık ve bence daha iyi takım biz olduk."

Mac Allister ve Szoboszlai'ye övgü

Alexis Mac Allister ve Dominik Szoboszlai'nin golleri hakkında Iraola şunları söyledi: "Alexis için harika bir goldü, aynı şekilde Dominik'in golü de. Büyük bir çaba gösterdiler ve çok koştular."

Mac Allister'in sarı kart görmesinin ardından durumundan bahsederek şunları ekledi: "Alexis çok akıllıydı. İlk sarı kartın çok sert olduğunu düşünüyorum ve ikinciyi almasını sağlamak için onu baskı altına almaya çalışıyorlardı. O akıllı bir oyuncu ve durumla başa çıkmayı başardı."

Sakatlık yok, sadece yorgunluk

Oyuncularının durumu ve maç sonrası olası sakatlıklar hakkında Iraola şunları açıkladı: "Hayır, mesele sadece bazı kramplarla ilgili, özellikle Bradley (Barcola) için."

Şöyle ekledi: "Onun dönüşünü biraz acele ettiriyoruz. Sahada olmasını istiyorduk, ancak sonunda ona şunu söylemeye karar verdik: Elindeki her şeyi bize ver, verebileceğinin en fazlası bu. Bir sonraki maçtan önce iyileşme sürecinin nasıl olacağını göreceğiz."

Iraola: Şampiyonlar Ligi maçları böyledir

Teknik direktör, Liverpool'un stadyum atmosferini överken Atletico'yla karşılaşmanın zorluğundan da bahsederek şunları söyledi: "Bunun keyfini çıkardım. Atletico çok iyi bir takım ve özellikle orta sahada teknik açıdan harika oyunculara sahip. Bu oyunculara baskı yapmak kolay değil, çünkü kaliteliler."

Şöyle devam etti: "Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Nottingham Forest ve Newcastle maçlarının ardından yeni bir geri dönüş gerçekleştirmeyi başardık. Maç başlangıçlarında hâlâ geliştirmemiz gereken bir şey var, ancak gereken kişiliği sergilediğimiz için mutluyum."

Iraola açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu Şampiyonlar Ligi'dir ve kolay maç yoktur."