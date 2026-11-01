Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının Arsenal karşısında büyük bir cesaretle oynadığını ve Premier Lig'in dokuzuncu haftasında pazar akşamı kendi sahasında ve kendi taraftarının önünde 1-0 kaybetmesinin ardından daha iyi bir sonucu hak ettiğini düşünüyor.

Arsenal, Anfield'da Premier Lig'de Liverpool karşısındaki kötü serisini sona erdirdi. Arsenal'in buradaki son galibiyeti 2012 yılına dayanıyordu.

Iraola maçın ardından şunları söyledi: "Bugün daha iyi bir sonuç almayı umuyorduk. Sorumluluğu üstleniyoruz, özellikle maçın başından itibaren. Golü yedikten sonra belki savunacak bir şeyimiz kalmadı, bu yüzden daha özgür ve daha cesur oynadık. İlk yarıda maçın gidişatını tersine çevirdiğimizi düşünüyorum ve maçı çok iyi bir şekilde tamamladık. İkinci yarıda denedik ama gol atamadık."

"BBC" kanalının aktardığına göre şöyle ekledi: "Direğe bir şut çarptı ve değerlendiremediğimiz iyi pozisyonlar bulduk. Kesinlikle bir golü hak ediyorduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Temiz bir golle geriye düştükten sonra oyuncularımın tepkisi hoşuma gitti. İlk yarıyı mükemmel bir şekilde bitirdik ve baskıyı sürdürdük. Maçın birçok anından keyif aldım."

Devamında ise şunları kaydetti: "Devam etmeliyiz. Sezon hâlâ başındayız. Arsenal en iyi günlerinde, ama bugün daha kasım ayının başı. Önümüzde çok sayıda maç var."

Liverpool lehine hiçbir penaltının verilmemesiyle, özellikle Alexander Isak'ın ceza sahası içinde formasından çekilmesiyle ilgili ise şunları açıkladı: "Pozisyon net bir şekilde görüntülendi. Formadan açık bir çekme vardı. Alex tam onun önündeydi ve kaleye kafayla vuracaktı ama formasından çekildiği için bunu yapamadı. Neden penaltı vermediklerini anlamıyorum, belki de yere düşmediği için."

Sözlerine şöyle devam etti: "Jakpo'nun penaltısının doğru olmadığını düşünüyorum, ancak Isak'ın penaltısı topa kalecinin önünde kafayla vurmaya çalışması nedeniyleydi. Formasından tuttu. Neden penaltı verilmediğini anlamıyorum."

Şöyle tamamladı: "Yere kapaklanman gerekiyor, kapaklanmazsan penaltı verilmiyor."

Bundan sonra Isak'tan yere düşmesini isteyip istemeyeceği sorulduğunda İspanyol teknik direktör şöyle yanıt verdi: "Evet, kesinlikle."

İşlerin doğru yönde ilerleyip ilerlemediğiyle ilgili olarak Iraola sözlerini şöyle noktaladı: "Mağlubiyetin ardından, özellikle de beş galibiyetin ardından hüküm vermek zor. Bu maç bizim için önemliydi ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz."