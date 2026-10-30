Liverpool teknik direktörü İspanyol Andoni Iraola, zirveden söz etmenin ya da Premier Lig şampiyonluğu yarışındaki şansları değerlendirmenin henüz çok erken olduğunu vurgularken, Premier Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında önümüzdeki pazar günü Anfield'da takımını Arsenal ile karşı karşıya getirecek olan zorlu mücadeleye dikkat çekti.

Liverpool 15 puanla puan tablosunda dördüncü sırada yer alırken, geçen sezonun şampiyonu Arsenal 21 puanla ikinci sırada bulunuyor ve lider Manchester City'nin averajla gerisinde kalıyor.

Iraola, puan tablosunun zirvesi ve Arsenal maçıyla ilgili olarak, bugün cuma günü düzenlediği maç öncesi basın toplantısında "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Puan tablosuna bakmaya başlamak için çok erken; kendimizi son derece zorlu bir maça hazırlamamız gerekiyor. Arsenal'i ve ne kadar iyi olduğunu biliyoruz; çok çalışan seçkin oyuncuları var. Bu meydan okumaya hazır olmamız gerekiyor; oyuncularıma ve kendimize güveniyorum. Pazar günü atmosfer harika olacak ve umarım istenilen seviyede oluruz."

Jamie Carragher'ın, Liverpool'u şampiyonluk yarışında Arsenal'in en yakın rakibi olarak değerlendirdiği açıklamalarına yanıt veren Iraola şunları dedi: "Bunu daha önce de söyledim, henüz ekim ayındayız ve her maçı ayrı ayrı ele almamız gerekiyor. Her zaman söylerim: ilk gerçek ölçüt, genellikle sezonun ortasında hepimiz birbirimizle birer kez karşılaştıktan sonra ortaya çıkar; işte o zaman puan tablosuna bakmaya başlayabilirsiniz. Şu anda gelişmek ve ilerlemeye devam etmek zorunda olduğumuz bir konumdayız."

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Dostu Mikel Arteta ile karşı karşıya gelmeye ilişkin ise şunları ekledi: "Geçen hafta Xabi Alonso vardı, şimdi de Mikel; son zamanlarda rakiplerin yedek kulübelerinde pek çok eski dost var. Maçtan sonra onlarla 5 ila 10 dakika vakit geçirmenin güzel bir şey olduğunu düşünüyorum, ama işimizi bizim için çok zorlaştıracağını da biliyorum, bu yüzden elimizdeki en iyiyi sahaya koymamız gerekecek. Taraftarların beklentileri olması ve kazanabileceğimize inanmaları güzel, ama bana sorarsanız, hâlâ sezonun çok erken bir aşamasındayız."

Arsenal'le nasıl mücadele edeceği ve Bournemouth'u çalıştırdığı dönemde onlara karşı sağladığı önceki üstünlükten ne ölçüde yararlanacağı konusunda Iraola şöyle açıkladı: "Bournemouth ile Arsenal'e karşı iyi sonuçlar aldığımız doğru, ama bu çok şey ifade etmiyor; bu tamamen farklı bir takım, farklı bir oyuncu grubu ve farklı anlar. Daha önce kullandığımız araçların aynısını kullanamayız; farklı araçlar kullanmamız, oyuncularımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanmamız ve onlara güvenmemiz gerekiyor."

Iraola, maçın anahtarlarını açıklayarak sözlerini sürdürdü: "Sonuçta mesele ikili mücadeleleri kazanmak, onlardan daha fazla koşmak, hava toplarında, duran toplarda ve küçük ayrıntılarda üstünlük sağlamakla ilgili. Arsenal şampiyon ve şu anda ligin lideri; bu sezon yalnızca bir maç kaybettiler, dolayısıyla mükemmel bir durumdalar ve bu kesinlikle bizim için harika bir meydan okuma olacak."

Maça yaklaşım tarzındaki değişime ve Bournemouth'taki gibi "favori olmayan taraf" olarak sahaya çıkmamaya dair ise şunları ekledi: "Elbette bu değişiyor, ama rakip ya da turnuva fark etmeksizin bunun olacağını buradaki ilk günümden beri biliyordum. Bunu kabulleniyoruz ve bu iyi bir şey; çünkü insanlar takımınızdan çok şey bekliyor. Sonuçta mesele, rakipten daha fazla fırsat yaratmakla ilgili; Arsenal'in savunmada çok güçlü olduğunu biliyoruz ve biz de takım olarak savunmada iyi bir konumdayız, bu yüzden yarattığımız her fırsat çok değerli oluyor ve ceza sahası içinde olacaklar belirleyici olacak."

Iraola, Anfield'daki taraftar desteğini överek şöyle konuştu: "Mesele yalnızca kazanmakla ilgili değil; Anfield'da takım elinden gelen her şeyi ortaya koyduğunda, son maçların bazılarında geriye düştüğümüz anlarda bile taraftarın bize muazzam destek verdiğini herkes hisseder. Kendi sahamızda rakiplerimizin önünde büyük bir avantaja sahibiz ve burada yaratabildiğimiz atmosfer büyüleyici ve olağanüstü."

Ryan Gravenberch'in son zamanlardaki performans düşüşüne ilişkin Iraola şöyle açıkladı: "Bu sezon hem iyi hem de daha az kaliteli maçlar oynadı ve son zamanlarda çok fazla dakika sahada kaldı. Ona güveniyoruz ve neler sunabileceğini biliyoruz; diğer oyuncular iyi oynamadığında yaptığımız gibi, ihtiyaç duyduğu yönleri geliştirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz ve iyi durumda olduğunda onu orada tutmaya gayret ediyoruz."

Iraola, sözlerini maçların yoğunluğu ve oyuncular arasında rotasyon konusuna değinerek tamamladı: "Avrupa Ligi dışında Avrupa'da büyük bir teknik direktörlük deneyimine sahip olmadığım doğru, ama oyuncu olarak pek çok maç oynadım ve bu sahalara ve sabahın üçünde varmaya alıştım. Oyuncularımız bu ikili tempoya çok alışkın; her maçtan maça sürekli değişikliğe başvuruyoruz ve bu yöntemin iyi işlediğini düşünüyorum. Ulaşılması gereken her zaman daha yüksek bir seviye olmalı ve farklı alanlarda gelişmemiz gerekiyor; bunun gayet iyi farkındayız."