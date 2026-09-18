Iraola: Araujo'nun Barcelona'dan ayrılmaya ihtiyacı vardı, bu oyuncu ise Premier Lig'e uyum sağlayamadı

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Bournemouth karşısında oynanacak beklenen mücadeleye takımının hazır olduğunu belirtirken, Vitality Stadyumu'na dönüşüne eşlik edecek karışık duygulara dikkat çekti.

Iraola, Soboszlai'nin Tottenham karşısındaki golü etrafında dönen tartışma hakkındaki görüşünü, Bournemouth maçının basın toplantısında şu sözlerle dile getirdi: "Sanırım farklı bir kelimeye ihtiyacımız var çünkü bunun bir voleşut olduğunu düşünmüyorum, yarı voleşut olduğunu da düşünmüyorum. Voleşut olduğunu düşünmüyorum çünkü top sekiyor, yarı voleşut olduğunu da düşünmüyorum çünkü yarı voleşut, topun rotası bana göre yukarı doğru yöneldiğinde vurup gol yaptığın zamandır. Ama bu top adeta bir sekmeydi, sonra yukarı, sonra tekrar aşağı yöneldi ve o da vurdu. Sanırım üçüncü bir kelime bulmamız gerekiyor."

Iraola, Rio Ngumoha ve Alex Scott'ın Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımı kadrosuna katılması konusuna da değinerek şunları söyledi: "İkisi için de çok mutluyum, bunu tamamen hak ediyorlar. Turnuva öncesinde de milli takıma yardım etmeye gittiler ve eminim iyi bir iş çıkarmışlardır. İkisi hakkında da ancak güzel şeyler söyleyebilirim, çok hak edilmiş bir davet ve ikisi de çok hazır. Umarım keyfini çıkarırlar, evet."

Iraola, geçen perşembe Avrupa Ligi'nde oynayan Bournemouth'a kıyasla takımının fiziksel olarak daha hazır olup olmadığına dair bir soruya şu yanıtı verdi: "Evet, sanırım bir avantajımız var. Çoğu zaman durum bunun tersineydi, en son oynayan takım biz olurduk. Bu kez rakipten iki gün önce oynadık, her ne kadar biz de hafta ortasında oynasak da."

Şunları ekledi: "Bizim lehimize bir avantaj olmalı, ama aynı zamanda nereye gittiğimizi de biliyorum ve orada, yalnızca sahada değil genel olarak sahip oldukları istatistikleri de biliyorum. Sanırım uzun süredir kaybettikleri tüm maçları görüyor ve Bournemouth'u yenmenin ne kadar zor olduğunu fark ediyorsunuz. Ama aynı zamanda onları çok iyi tanımanın bende bir avantaj olduğunu varsayıyorum, onların da beni çok iyi tanıma gibi bir avantajı var, dolayısıyla bu konuda kimin daha büyük avantaja sahip olduğunu asla bilemezsiniz."

Haziran ayına kadar orada teknik direktörlük yaptıktan sonra yeniden Vitality Stadyumu'nda kenar çizgisinde bulunmakla ilgili hislerine gelince, Liverpool teknik direktörü şu yorumu yaptı: "Sanırım kişisel açıdan onlarla buluşmayı ve kucaklaşmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum; sevdiğim oyuncularla ve birlikte çalıştığım, çok değer verdiğim teknik ekiple. Dün ilk Avrupa maçlarını oynarlarken onları destekliyordum ve onlara bol şans diliyorum. Ancak şu an için en önemli olan başka bir kısım var, o da oraya gitmemiz, kazanmamız, onları yenmemiz, mümkün olduğunca kararlı olmamız ve tüm konuşmaları maç sonrasına bırakmamız gerektiği."

Iraola, yaz döneminin transferi Bradley Barcola'nın şu anki durumunu ve şimdiye kadar tam olarak uyum sağlayıp sağlamadığını ele alarak şöyle dedi: "Ne kadar çok oynarsa o kadar iyi oluyor. Sezon hazırlık döneminde hiç dakika almadan doğrudan geldi ama iyi durumdaydı. Diğer liglerden gelen tüm transferler gibi, Premier Lig'e uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olacak, ama üst düzey maçlar oynamaya çok alışkın ve onu iyi bir durumda görüyorum, evet."

Iraola, yaz döneminde Barcelona'dan kiralık olarak katılan savunmacı Ronald Araujo'nun yaptığı başlangıcı övdü ve şunları söyledi: "Onun adına çok mutluyum çünkü onunla ilk kez konuştuğumda birbirimizi tanıyorduk ama kişisel olarak değil. Bazen bir oyuncuyla konuşursun ve bunun olumlu bir şey olduğunu hemen hissedersin. Sanırım kariyerinde bu tür bir değişikliğe ihtiyacı vardı."

Şunları ekledi: "Büyük bir kulüpten, deneyimli bir oyuncu olarak alçakgönüllülükle geldi. Ona 'sağ bek olarak sana ihtiyacımız var' dediğimizde sağ bek olarak oynayacak, 'stoper olarak sana ihtiyacımız var' dediğimizde stoper olarak oynayacak; başka bir mevkide ihtiyacımız olursa da bunu yapmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak da, sezonun çok erken bir döneminde olmamıza rağmen beklediğimizden daha fazla dakika oynadı."

Şöyle sonlandırdı: "Maçları iyi bir durumda bitiriyor ve kramp yaşamıyor. Özellikle stoper olduğunda ve kenarda sağ bek olarak oynamak zorunda kaldığında gereksinimler farklılaşıyor ve belki daha zor oluyor, ama bu eforlara iyi dayanıyor. Ruhunu seviyorum ve şimdi biraz dil öğrenmesi için üzerine gidiyorum. Deneyiminden yararlanmamızın bizim için iyi bir yolu, sahip olduğu tüm deneyimin birazını iletişim yoluyla takım arkadaşlarına aktarıp aktaramayacağıdır, ama sanırım bu biraz zaman alacak."



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