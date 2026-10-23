Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının önümüzdeki pazar günü Anfield'da Brighton'a karşı oynayacağı maça dikkat çekti. Maç, Premier Lig'in sekizinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak.

Liverpool bu karşılaşmaya puan sıralamasında 12 puanla beşinci sırada ve tüm puanları toplayarak lider olan Manchester City'nin 9 puan gerisinde girerken, Brighton 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Iraola, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında (4-3) kazanılan heyecanlı maçta iki gole yaptığı asistlerle parladıktan sonra Rio Ngumoha'yı Brighton karşısında ilk on birde sahaya sürme ihtimaline değindi; ancak nihai kararını açıklamamayı tercih etti ve bunu uyguladığı sürekli rotasyon durumuyla gerekçelendirdi.

Iraola, "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre bu konuda şunları söyledi: "Mesele sadece Rio ile ilgili değil, herkesle ilgili; bu, onların fiziksel durumunu nasıl hissettiğimize bağlı. Her üç ya da dört günde bir oynadığımız için kadroda çok fazla değişiklik yapıyoruz, bu yüzden oyuncular bazen yorgunluk hissediyor ya da daha büyük bir risk söz konusu oluyor, bu nedenle bazılarını dinlendirmeye ya da taze kanlardan yararlanmaya karar veriyoruz."

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İspanyol teknik direktör şunları ekledi: "Bu yaklaşım Brighton karşısındaki maçımızda, Chelsea'ye karşı ve benzeri maçlarda da devam edecek, çünkü maçlar durmuyor ve bizim de devam etmemiz gerekiyor. Kadroda biraz değişiklik yaptığımız ve oyunculara biraz dinlenme fırsatı tanıdığımız için mutluyum; onlar da buna iyi yanıt veriyor."

Ngumoha hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçen Villarreal maçını yorgun bitirdi, bu doğal bir şey. Tüm oyuncuların her maçı yorgun bitirmesini isterim, çünkü bu, ellerinden gelen her şeyi ortaya koydukları anlamına gelir; ama hücum pozisyonlarında da genellikle hepsini oyundan alıyorum ve maçı sonuna kadar tamamlamıyorlar."

Brighton takımına ilişkin değerlendirmesinde ise Iraola, rakibini övdü ve karşılaşmanın zorluğunu vurguladı: "İnanılmaz bir performans sergiliyorlar ve aldıkları tüm övgüyü hak ediyorlar. Son derece iyi çalıştırılan bir takım; Fabian Hürzeler ile üçüncü sezonları ve oyunun tüm aşamalarında çok iyiler."

Ve açıkladı: "Topsuz oyunda onları en iyi takımlardan biri olarak görüyorum, top ayaklarındayken de yüksek bir kaliteye sahipler. Onları yenmek için en iyi halimizde olmamız gerekiyor, çünkü özgüvenleri yüksek. Ancak buna karşılık kendi takımımı da iyi bir durumda görüyorum; her iki takım da maça hâkim olmaya çalışacak, biz de kendi adımıza baskı yapmaya ve ikili mücadeleleri kazanmaya çalışacağız, bu da büyük bir sınav olacak."

Liverpool teknik direktörü, takımının bu sezon Premier Lig'de Anfield'da herhangi bir galibiyet alamamış olmasına da değindi ve sahaya bakılmaksızın puan toplamaya çalıştığını belirtti: "İster kendi sahamızda ister deplasmanda olsun, maçları kazanmak istiyorum; puanları toplayabileceğimiz her yerden onlara ihtiyacımız var."

Ve devam etti: "Ligde kendi sahamızda galibiyet alamadığımız doğru, ancak kendi sahamızda oynadığımız diğer üç maç Villarreal, Atletico Madrid ve Tottenham'a karşı üst düzey maçlardı; onları kazandık ve kendi sahamızda da iyi bir performans sergiledik. Şimdi kendi sahamızda Brighton'a karşı oynuyoruz ve sonraki iki maçta da evimizde oynayacağız, bu yüzden onları gerçekten kazanmak isterim; ama deplasmanda oynayacak olsaydık da aynı şeyi söylerdim."

Teknik direktör ayrıca oyuncusu Alexis Mac Allister'ı sergilediği performans nedeniyle özel bir övgüyle andı ve onu şöyle tanımladı: "Sahip olduğumuz diğer liderlerden biri. Büyük bir tecrübeye sahip; yaşı hâlâ nispeten küçük olmasına rağmen en üst düzeyde maçlara çıktı, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük kupalar kazandı ve gerçekten çok iyiydi."

Ve ekledi: "Sanırım Victor Munoz ile birlikte en son katılan oyunculardan biriydi, belki ondan biraz önce geldi, ama iki ya da üç hafta sonra harika bir form tuttu ve sürekli istikrarlı bir performans sergiliyor. Bazen iyi oynuyoruz, ardından bir sonraki maçta düşüş yaşıyoruz, ama Alex şimdi sürekli iyi seviyeler sergilediği bir aşamaya ulaştı ve umarım bu seviyeyi koruyabilir, çünkü bu bizim işimizi kolaylaştıracak."

Açıklamalarının sonunda Iraola, pazar maçı öncesinde takımın tıbbi durumu ve sakatlıklarıyla ilgili bir güncelleme paylaştı: "Bradley Barcola bugün normal şekilde antrenman yaptı, iyi durumda ve herhangi bir sorunu yok; mesele sadece aşırı fiziksel yükle başa çıkmaktı ve bazen içeride kalmaları gerekiyor."

Diğer sakatlarla ilgili ise şunları ekledi: "Victor Munoz, Brentford maçında ilk yarıda bir darbe aldı; maçı iyi bir şekilde tamamlamayı başardı ama biraz ağrısı var ve Villarreal karşısında oynaması çok erkendi; Brighton maçına yetişip yetişemeyeceğini bilmiyorum."

Ve oyuncusu Dominik Szoboszlai'nin yokluğunu açıklayarak sözlerini tamamladı: "Dominik hafta sonu oynanacak maçta yer almayacak. Dönüş tarihinin uzak olduğunu düşünmüyorum, ama henüz takımla birlikte antrenman yapmadı; onu Villarreal karşısında ilk on birde sahaya sürdüğümüzü ve oyundan almak zorunda kaldığımızı göz önünde bulundurursak, geçen haftaya kıyasla iyileşmesi için muhtemelen bir ya da iki gün daha vereceğiz. Durum iyi; Dominik zaten dışarıda kendi başına antrenman yapıyor ve yakında takım antrenmanlarına katılacak, ama bu maç için hazır değil."