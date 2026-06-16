İranlı yıldız oyuncu Mehdi Taremi, Dünya Kupası ev sahibi ABD hakkında sert sözler sarf etti

İranlı yıldız oyuncu Mehdi Taremi, Dünya Kupası’nın organizasyonu hakkında son derece eleştirel açıklamalarda bulundu. Inter’in eski forveti, İran ile Dünya Kupası ev sahibi ABD arasındaki siyasi gerilimler nedeniyle milli takımının ciddi şekilde mağdur olduğunu doğruladı.

İran, etkileyici bir eleme kampanyasının ardından ilk 48 katılımcıdan biri olarak biletini kazanmış olsa da, uzun bir süre İran’ın Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı belirsizdi.

Sonunda İran’ın katılımı teyit edildi, ancak bu süreç hiç de sorunsuz geçmedi ve hâlâ da geçmiyor. Örneğin vize sorunları yaşandı ve milli takım, maçlarını orada oynamasına rağmen ABD’de kalmasına izin verilmedi.

İran şu anda Meksika’da kamp kurmuş durumda ve maçlarını oynamak için her seferinde ABD’ye gidip geliyor. Maçların hemen ardından İranlılar, ülkeden mümkün olduğunca çabuk ayrılmak zorunda kalıyor.

"Aslında yarın burada bir toparlanma antrenmanı yapacaktık," dedi Taremi, Kaliforniya’nın Los Angeles kenti yakınlarında Yeni Zelanda ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından. "Ardından Meksika’ya dönecektik, ancak şimdi Los Angeles’tan ayrılmak zorundayız. Bu, futbolcular olarak bizim için kötü bir durum."

"Durum kötü ve bundan bıktık. Son aylarda çok fazla sorun yaşadık. Durum o kadar kötü ki, bu durum takıma da yansıyor. Biz sadece barış istiyoruz; FIFA da her zaman barıştan yana olduğunu dile getirir. Barış ve neşe."

"Aslında bizim için her şey bir felaket. Bu doğru değil. Bunu bir bahane olarak kullanmıyoruz, maçları sabırsızlıkla bekliyoruz ve son iki karşılaşmada bir şeyler başarabileceğimize dair umudumuz var."

"Halkımız için elimizden geleni yapıyoruz ve taraftarlarımıza sevinç yaşatmak istiyoruz," dedi Taremi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda ile oynanan maçın ardından İran milli takımını ziyaret etti.

"Burada olduğunuz için teşekkürler," diyen İsviçreli başkan, milli takım teknik direktörü Amir Ghalenoei'nin takımının baskı altında olduğunu söylemesi üzerine onaylayarak başını salladı. "Neler yaşadığınızı anlıyorum. Ama siz tüm bunlardan daha güçlüsünüz. Dünyaya güçlü bir mesaj veriyorsunuz," dedi Infantino.