İranlı yıldız: ABD'deki Dünya Kupası, daha önce katıldığım hiçbir turnuvaya benzemiyor

İran milli takımının forveti Mehdi Taremi, 2026 Dünya Kupası'nı çevreleyen ortamdan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, vize kısıtlamaları ve İran heyetinin bazı üyelerinin ABD'ye girişinin reddedilmesinin gerginlik yarattığını ve ev sahibi ülkenin imajını olumsuz etkilediğini belirtti.

İran milli takımı, bölgedeki son siyasi ve askeri gelişmelerin yarattığı karmaşık koşullar altında, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya hazırlanıyor.

İran milli takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) konaklama yerini ABD'nin Tucson kentinden ABD sınırına yakın Meksika'nın Tijuana kentine taşıma kararı almasının ardından, Türkiye'nin Antalya kentinden Meksika'daki hazırlık kampına ulaştı.

Bu karar, tüm oyuncuların ve heyetin Meksika'ya ulaşmasını sağlasa da, yönetim ve teknik kadrodan 14 yetkili, İran'ın grup aşamasındaki tüm maçlarına ev sahipliği yapan ABD'ye giriş vizesi alamadı.

Tarmi, ESPN'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "3 Dünya Kupası'na katıldım ve her zaman, uçaktan iner inmez ev sahibi ülkeye girdiğinizde benzersiz bir dostluk ve evrensellik atmosferi hissedersiniz derlerdi."

Eski Inter ve şu anki Yunan Olympiakos yıldızı, "Maalesef şu anda bunu hissetmiyorum. Bu Dünya Kupası'nda çok fazla gerginlik var. Bunu atmosferde hissedebiliyorsunuz ve maalesef bunun nedeni vize reddi gibi şeyler. Belki de bu sadece kişisel bir his" diye ekledi.

Ayrıca okuyun:

Sert yaptırımlar bekliyor... İran Dünya Kupası'ndan çekilirse ne olur?

İran milli takımı, Kaliforniya eyaletinin Inglewood kentinde Yeni Zelanda ve Belçika ile karşılaşacak, ardından 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi ise federasyonun vize krizini çözmek için FIFA ile çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

O, "Takım sadece oyunculardan ve teknik direktörden ibaret değil, teknik ve idari ekiplerden de oluşuyor. Hepimiz tek bir takımız" dedi.

"Bu konuyu FIFA ile takip etmeye devam ediyoruz. Uluslararası Federasyon sorunu kabul etti ve bir çözüm bulmak için çalışıyoruz. Krizin önümüzdeki günlerde çözülmesini umuyoruz. Sporda ayrımcılık olmamalı ve herkese eşit muamele edilmelidir" diye ekledi.

Savaş hazırlıkları etkiliyor

İran milli takımının hazırlıkları, son aylarda bölgede patlak veren savaş nedeniyle büyük aksaklıklar yaşadı. Bu durum, yerel faaliyetlerin durmasına ve milli takımın antrenmanlarını Türkiye'ye taşımasına neden oldu.

Son dönemde İran'ın turnuvaya katılımına ilişkin şüpheler olsa da, FIFA milli takımın finallere katılacağına dair tutumunu korudu.

Nabi, teknik ekibin oyuncuları dış etkenlerden uzak tutmaya çalıştığını vurgulayarak, "Oyuncularımızın konsantrasyonunu kaybetmesine izin vermiyoruz. Onlar profesyonel ve saha dışında olanlara aldırış etmeden antrenmanlara ve kendileri için hazırlanan programa odaklanıyorlar" dedi.

Ancak İran milli takım oyuncusu Ali Reza Jahanbakhsh, futbol ile güncel olayları birbirinden ayırmanın zor olduğunu itiraf etti.

"Açıkçası, bu hepimiz için çok zordu. Ailenizin, sevdiklerinizin ve ülkenizdeki insanların durumunu sürekli takip etmek zorundasınız ve bu doğal olarak takımı etkiliyor" dedi.

"Milli takım olarak, özellikle bu koşullarda halkımızı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diye ekledi.