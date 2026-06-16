Mohammad Mohebi, pazartesi gecesi salı sabahına karşı kutlama şekliyle büyük yankı uyandırdı. İranlı oyuncu, Yeni Zelanda karşısında 2-2'yi sağlayan golü attı ve ardından dikkat çekici bir hareket yaptı.

İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan oldukça eğlenceli maçta, Okyanusya ülkesi ilk golü attı. Elijah Just, muhteşem bir hücumun ardından topu ağlara gönderdi.

Ramin Rezaeian, ülkesini eşitliğe taşıdı. Kısa bir süre sonra Just, yine iyi gelişen bir atağın sonunda topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi.

Moheibi, maçın bitimine yarım saat kala son golü attı. Topu direğin içinden güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Bundan sonra yaptığı hareket ise büyük tepki çekti. Orta saha oyuncusu ellerini tabanca gibi yapıp seyircilere nişan aldı ve "ateş etti".

Maçtan sonra derin bir özür dilemek zorunda kaldı. Kutlama şekline ilişkin olarak, bunun "bir refleks" olduğunu söyledi. "Sadece içimden ne geliyorsa yaptım, düşünmedim."