Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand, kariyerinde ilk kez yılın oyuncusu ödülünü kazanarak 2026 Asya'nın en iyileri ödül töreninin bir numaralı yıldızı oldu.

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Asya'nın en iyileri ödül töreni bugün perşembe günü, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ve 2017'de de töreni ağırlamış olan Aksra Theatre King Power'da düzenlendi. Törende 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Alireza Beiranvand: Asya'nın en iyi oyuncusu

Törende verilen ödüller arasında, Firas Al-Buraikan ile Salem Al-Dawsari'nin yarıştığı Asya'nın en iyi oyuncusu ödülü de yer aldı . Adaylar arasında ayrıca Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand da bulunuyordu.

Alireza Beiranvand, bu yıl Tractor ve İran Milli Takımı formasıyla sergilediği üstün performansın ardından ödülü kariyerinde ilk kez kazanmayı başardı.

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Beiranvand, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ödülü 1994'ten bu yana vermeye başlamasından sonra Asya'nın en iyi oyuncusu seçilen ilk kaleci oldu.

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Tayland'a takdir ödülleri

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Asya'nın en iyi federasyonu: Yakut kategorisi

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Ulusal federasyonlar düzeyinde ise Bangladeş Futbol Federasyonu, yakut kategorisinde Asya'nın en iyi federasyonu ödülünü kazandı.

Asya'nın en iyi federasyonu: Altın kategorisi

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Altın kategorisinde ise ödül Hindistan Futbol Federasyonu'nun oldu.

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