Asya'nın en iyileri ödül töreni bugün perşembe günü, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ve 2017'de de töreni ağırlamış olan Aksra Theatre King Power'da düzenlendi. Törende 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.
Alireza Beiranvand: Asya'nın en iyi oyuncusu
Törende verilen ödüller arasında, Firas Al-Buraikan ile Salem Al-Dawsari'nin yarıştığı Asya'nın en iyi oyuncusu ödülü de yer aldı. Adaylar arasında ayrıca Tractor'ın İranlı kalecisi Alireza Beiranvand da bulunuyordu.
Alireza Beiranvand, bu yıl Tractor ve İran Milli Takımı formasıyla sergilediği üstün performansın ardından ödülü kariyerinde ilk kez kazanmayı başardı.
Beiranvand, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ödülü 1994'ten bu yana vermeye başlamasından sonra Asya'nın en iyi oyuncusu seçilen ilk kaleci oldu.
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Asya'nın en iyi kadın oyuncusu
Öte yandan Kuzey Koreli Kim Kyong-yong, 2026 yılında Asya'nın en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandı.
Kıta dışında oynayan en iyi Asyalı erkek oyuncu
Diğer yandan İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Güney Koreli kanat oyuncusu Lee Kang-in, 2026 yılında kıta dışında oynayan en iyi Asyalı oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Kıta dışında oynayan en iyi Asyalı kadın oyuncu
Arsenal forması giyen Avustralyalı Caitlin Foord ise 2026 yılında kıta dışında oynayan en iyi Asyalı kadın oyuncu ödülünü aldı.
Asya'nın en iyi genç erkek oyuncusu
İspanyol ekibi Valencia'nın Japon oyuncusu Ryunosuke Sato, 2026 yılında Asya'nın en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Asya'nın en iyi genç kadın oyuncusu
Öte yandan Kuzey Koreli Yu Jong-hyang, 2026 yılında Asya'nın en iyi genç kadın oyuncusu ödülünü kazandı.
Asya'nın en iyi futsal oyuncusu
2026 yılında Asya'nın en iyi futsal oyuncusu ödülü ise Taylandlı Muhammed Osman Musa'ya gitti.
Asya'nın en iyi erkek teknik direktörü
Teknik direktörler kategorisinde ise Japon ekibi Machida Zelvia'nın Japon teknik direktörü Go Kuroda, 2026 yılında Asya'nın en iyi teknik direktörü ödülünü aldı.
Kuroda, Japon ekibini çeyrek finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ı, yarı finalde ise BAE temsilcisi Shabab Al Ahli'yi eleyerek kulüp tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit finaline taşıdı. Machida Zelvia finalde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye 1-0 yenildi.
Asya'nın en iyi kadın teknik direktörü
İranlı Marziyeh Jafari ise İran ekibi Bam Khatoon'un teknik direktörü olarak 2026 yılında Asya'nın en iyi kadın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Tayland'a takdir ödülleri
Törenin başında Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife, töreni ağırlamaları ve kıtada futbolun gelişimine katkı sunmaları nedeniyle Tayland Turizm ve Spor Bakanı ile Tayland Futbol Federasyonu Başkanı'na takdir ödülleri takdim etti.
Avustralya'ya takdir ödülü
Avustralya Futbol Federasyonu da Kadınlar Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle takdir ödülü aldı.
Asya'nın Elması ödülü
Öte yandan Asya Futbol Konfederasyonu, kendisinin verdiği en yüksek bireysel ödül olarak kabul edilen Asya'nın Elması ödülünü, Singapur Futbol Federasyonu'nun eski başkanı merhum Lim Kia Tong'a verdi.
Asya'nın en iyi federasyonu: Yakut kategorisi
Ulusal federasyonlar düzeyinde ise Bangladeş Futbol Federasyonu, yakut kategorisinde Asya'nın en iyi federasyonu ödülünü kazandı.
Asya'nın en iyi federasyonu: Altın kategorisi
Altın kategorisinde ise ödül Hindistan Futbol Federasyonu'nun oldu.
Asya'nın en iyi federasyonu: Elmas kategorisi
Öte yandan Tayland Futbol Federasyonu, elmas kategorisinde Asya'nın en iyi federasyonu ödülünü aldı.
Asya'nın en iyi federasyonu: Platin kategorisi
Japonya Futbol Federasyonu da platin kategorisinde Asya'nın en iyi federasyonu ödülüne layık görüldü.
Asya'nın en iyi bölgesel federasyonu
Öte yandan ASEAN Futbol Federasyonu, üst üste ikinci kez Asya kıtasının en iyi bölgesel federasyonu ödülünü kazandı.
AFC Başkanı'nın gelecek vaat edenlere yönelik takdir ödülü: Bronz kategorisi
Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı'nın gelecek vaat edenlere yönelik takdir ödülünde ise bronz kategorisi Myanmar Futbol Federasyonu'na gitti.
AFC Başkanı'nın gelecek vaat edenlere yönelik takdir ödülü: Gümüş kategorisi
Aynı ödülün gümüş kategorisi ise Bangladeş Futbol Federasyonu'nun oldu.
AFC Başkanı'nın gelecek vaat edenlere yönelik takdir ödülü: Altın kategorisi
Öte yandan Japonya Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı'nın gelecek vaat edenlere yönelik takdir ödülünü altın kategorisinde kazandı.