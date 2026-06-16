İranlı futbolcular Infantino'nun sözlerini reddediyor: Eyleme geçilmesini istiyoruz

2026 Dünya Kupası maçları sırasında büyük yankı uyandıran insani bir jestle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran milli takımının açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmasının ardından Los Angeles'ta İran milli takımının soyunma odasını ziyaret etti ve saha içinde ve dışında olağanüstü koşullarla karşı karşıya kalan oyunculara destek ve cesaret mesajı vermeye özen gösterdi.

Sosyal medyada dolaşan ve birçok uluslararası medya kuruluşu tarafından aktarılan bir video kaydına göre, Infantino'ya ziyaretinde Büyükelçi Yuri Dzhurkayev eşlik etti ve ikili, İran milli takımının katılımını çevreleyen lojistik ve siyasi zorluklara rağmen gösterdiği performanstan duydukları gururu dile getirdi.

ABD'nin İran'da yürüttüğü savaş nedeniyle takım, antrenman kampını Arizona'dan Meksika'ya taşımak zorunda kaldı. Ayrıca, heyetin yaklaşık 15 üyesinin vize başvurusu reddedildi, bu da takımın maçlara hazırlanmak için ülkeler arasında sık sık seyahat etmesine neden oldu.

Soyunma odasında yaptığı konuşmada Infantino, oyunculara ve teknik ekibe şunları söyledi: "Bu geceki maç zordu, biraz şansınız olsaydı kazanırdınız. Sizler ailelerinizi, halkınızı ve tüm dünyayı temsil ediyorsunuz ve bu gece sergilediğiniz performans, güç ve birlik mesajı verdi. Herkesi gururlandırdınız ve futbolun tüm sınırları aşabileceğini gösterdiniz."

Şakayla karışık olarak şunları ekledi: "Eğer teknik direktörünüz izin verirse, bir sonraki maçta forvet olarak oynayabilirim."

Diplomatik bir nitelik taşıyan bu dostane konuşmaya rağmen, bazı İranlı oyuncuların görüşme sonrasında FIFA başkanının sözlerinin takımın karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında somut bir desteğe dönüşmediğini düşünerek hoşnutsuzluklarını dile getirdikleri bildirildi.

Bu ziyaret, İran milli takımının benzeri görülmemiş siyasi baskılarla karşı karşıya olduğu hassas bir dönemde gerçekleşti. FIFA ise spor alanındaki görevleriyle Dünya Kupası'nı çevreleyen karmaşık jeopolitik durumun gereklilikleri arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor.