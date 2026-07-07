İran Milli Takımı oyuncusu Hadi Habibi Nejad, 2026 Dünya Kupası’nda takımının şanssız olduğunu belirterek, grup aşamasının üçüncü turunda Mısır karşısında galibiyeti kaçırdıkları için üzüntüsünü dile getirdi.

İran milli takımı, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile oynadığı 3 maçta 3 beraberlik alarak 3 puan topladı ve 7. grupta üçüncü sırada yer aldıktan sonra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndan elendi.

İran Milli Takımı, Mısır maçında ikinci yarıda dikkat çekici bir performans sergileyip ofsayt nedeniyle iptal edilen bir gol atmasının ardından galibiyeti ve tur atlamayı kıl payı kaçırdı; ancak maç 1-1 berabere sonuçlandı.

İran tarihinde ilk kez grup aşamasında yenilgi almamasına rağmen erken elenmesinin nedenleri hakkında Habibi Nejad, “Bence tüm maçlarda çok iyi bir performans sergiledik ve rakiplerimizden geri kalmadık” dedi.

İranlı milli futbolcu, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda ise, “Bence, Dünya Kupası başlamadan önce yeterli sayıda hazırlık maçı oynamamış olmamız bizi çok etkiledi ve bu durum turnuva boyunca performansımıza yansıdı” diye ekledi.

Mısır’ı yenememe nedeni hakkında ise, “Gerçek nedeni bilmiyorum, hâlâ bu maçı her hatırladığımızda üzüntü duyuyoruz” dedi.

İran milli takım heyetiyle birlikte bulunan Nejad, “Benim bakış açıma göre, Dünya Kupası’nda en şanssız takım bizdik” diye devam etti.

Maç sırasında Mısır milli takımında en çok dikkatini çeken oyuncu sorulduğunda İranlı futbolcu, “Bence Mısır milli takımının tüm oyuncuları iyi bir maç çıkardı, ancak tek bir oyuncu seçmem gerekirse, kaleci Mustafa Şubayir’in aralarında en iyisi olduğunu söyleyebilirim” diye yanıt verdi.

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