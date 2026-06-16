İranlı bir futbolcudan 2026 Dünya Kupası organizasyonuna yönelik sert eleştiri

İranlı futbolcu Muhammed Mehbi, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda milli takımının karşılaştığı organizasyon koşullarından büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, bu koşulları "adaletsiz" ve oyuncular için yorucu olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Rostov kulübünde forma giyen oyuncu, "İran milli takımı, kendisine uygulanan konaklama kısıtlamaları nedeniyle maç sabahı Amerika topraklarına seyahat etmek ve maçın bitiminden hemen sonra geri dönmek zorunda kalıyor. Bu da takımda büyük fiziksel ve zihinsel yorgunluğa yol açıyor" dedi.

Mahbi, İran milli takımının Yeni Zelanda ile 2-2 berabere biten maçının ardından yaptığı açıklamada şunları ekledi: "İyi oynuyoruz ama durum zor. Bugün sabah geldik, tekrar ayrılacağız ve iki gün sonra geri döneceğiz. Bize haksız davranılıyor ama ne yapabiliriz? Bu futbol için iyi değil."

Mahbi, iki takımın grup aşamasına başladığı bu maçta İran milli takımı adına bir gol attı.

Mahbi'nin şikayeti, özellikle üç ülkede düzenlenen turnuvanın getirdiği büyük lojistik zorluklar ve bazı takımların ev sahibi şehirler arasında seyahat ve konaklama konusunda karşılaştıkları zorluklar göz önüne alındığında, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İran milli takımı, ABD'de ek kısıtlamalarla karşı karşıya kalan takımlardan biri ve bu durum, teknik ekip ve oyuncuların bu koşullar altında hazırlık yapmanın zorluğunu dile getirmelerine neden oldu.