İran yüzünden… İspanya’nın eski yıldızı Trump’tan yardım istiyor

Eski İspanyol defans oyuncusu Juan Capdevila, yarın Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin Dünya Kupası finaline katılmak üzere ABD’ye giriş talebinin reddedilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’a bir çağrıda bulundu.

"Reuters" ajansına göre, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya milli takımının bir üyesi olan Kapdevila, 2016 yılında İran'da bir dizi La Liga yıldızının katıldığı bir gösteri maçına katıldığı için ABD'ye giriş başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

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48 yaşındaki Capdevila, sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj yayınlayarak ABD Başkanı Donald Trump’a seslendi ve krizi çözmek için yardımını istedi.

Eski Villarreal bekçisi şöyle yazdı: “Az önce, e-seyahat izni başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte final maçına gidemediğimi söylediler.”

Elektronik Seyahat İzni, vizeye ihtiyaç duymadan ABD’ye seyahat etmeye hak kazanan vatandaşlar için temel bir şarttır.

Capdevila sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda bana yardımcı olabilecek biri var mı? Orada, 2010 kadrosundaki tüm takım arkadaşlarımla birlikte bulunup bu takımı desteklemenin benim için ne kadar heyecan verici olduğunu hayal bile edemezsiniz... ABD'ye girişime izin vermediklerine ve futbolu çok seven çocuklarımla böyle bir anı kaçıracağıma inanamıyorum."

Capdevila, paylaşımında İspanya Spor Bakanlığı’na da atıfta bulunurken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya da bir çağrı yönelterek yardım için müdahale etmesini istedi.