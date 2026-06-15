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İran - Yeni Zelanda maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, SoFi Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

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Tickets
İran
Yeni Zelanda
Dünya Kupası Şampiyonası
M. Taremi
C. Wood

İşte İran-Yeni Zelanda maçı biletlerini nasıl alabileceğiniz

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika'ya bir başka unutulmaz futbol yazını getirecek ve grup aşamasının en ilgi çekici karşılaşmalarından biri, İran ile Yeni Zelanda'nın Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maç olacak.

GOAL, İran - Yeni Zelanda maç biletlerini nasıl satın alacağınız ve biletler tükenmeden yerinizi garantilemenin en iyi yolları hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

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İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman?

Tarih ve SaatMaçYerBilet
15 Haziran 2026 - 19:00İran - Yeni ZelandaSoFi Stadyumu, InglewoodBilet

İran'ın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBilet
15 Haziran 2026İran - Yeni ZelandaSoFi Stadyumu, InglewoodBilet
21 Haziran 2026Belçika - İranSoFi Stadyumu, InglewoodBiletler
26 Haziran 2026Mısır - İranLumen Field, SeattleBilet

Yeni Zelanda 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçYerBilet
15 Haziran 2026İran - Yeni ZelandaSoFi Stadyumu, InglewoodBilet
21 Haziran 2026Yeni Zelanda - MısırBC Place, VancouverBilet
26 Haziran 2026Yeni Zelanda - BelçikaBC Place, VancouverBilet

İran - Yeni Zelanda maçına nasıl bilet alabilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran-Yeni Zelanda maçını izlemek isteyen taraftarların, maç gününden önce biletlerini garantilemek için hâlâ birkaç güvenilir yolu bulunmaktadır.

Şu anda mevcut bilet seçenekleri şunlardır:

  • Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamalarında seçilmiş bilet stokunu ilk gelen ilk alır esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.
  • FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, maça artık katılamayacak olan taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.
  • İkincil Pazar Yerleri: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için bilet satın almanın alternatif bir yolu olmaya devam ediyor.
  • Ağırlama Paketleri: Premium paketler, VIP koltuklar, özel salonlar, öncelikli erişim ve lüks maç günü deneyimleri sunar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm biletlerinin, FIFA'nın resmi mobil bilet platformu aracılığıyla tamamen dijital olması bekleniyor.

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İran - Yeni Zelanda maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, fiyatların koltuk kategorisine, talebe ve turnuva aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması biletleri şu anda en ucuz koltuk kategorileri için yaklaşık 60 dolardan başlarken, premium bölümler ve konuk ağırlama deneyimleri çok daha pahalı olabilir.

KategoriGrup AşamasıSon 16 - Çeyrek FinallerYarı Final ve Final
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 800 $1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

İran - Yeni Zelanda maçı, dünyanın en gelişmiş ve modern spor tesislerinden biri olan Kaliforniya, Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL takımları Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'ın ev sahipliği yapıyor ve kısa sürede Kuzey Amerika'daki büyük spor etkinlikleri ve konserler için en önemli mekanlardan biri haline geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda SoFi Stadyumu'nun 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuvanın öne çıkan grup aşaması maçlarından birine heyecan verici bir atmosfer katması bekleniyor.

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