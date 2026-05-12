İran - Yeni Zelanda maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, SoFi Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika'ya bir başka unutulmaz futbol yazını getirecek ve grup aşamasının en ilgi çekici karşılaşmalarından birinde İran, Kaliforniya'nın Inglewood kentindeki SoFi Stadyumu'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

Her iki ülke de Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle turnuvaya katılıyor. İran, son turnuvalardaki etkileyici performansını sürdürmeyi hedeflerken, Yeni Zelanda ise dünya futbolunun en büyük sahnesinde adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

GOAL, İran - Yeni Zelanda maç biletlerini nasıl satın alacağınız ve biletler tükenmeden yerinizi garantilemenin en iyi yolları hakkında bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

İran - Yeni Zelanda maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 15 Haziran 2026 - 19:00 İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet

İran'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 21 Haziran 2026 Belçika - İran SoFi Stadyumu, Inglewood Biletler 26 Haziran 2026 Mısır - İran Lumen Field, Seattle Bilet

Yeni Zelanda 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Yer Biletler 15 Haziran 2026 İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu, Inglewood Bilet 21 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Mısır BC Place, Vancouver Biletler 26 Haziran 2026 Yeni Zelanda - Belçika BC Place, Vancouver Bilet

İran - Yeni Zelanda maçına nasıl bilet alabilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran - Yeni Zelanda maçını izlemek isteyen taraftarlar, maç gününden önce biletlerini garantilemek için hala birkaç güvenilir seçeneğe sahip.

Şu anda mevcut bilet seçenekleri şunlardır:

Resmi FIFA Satışları: FIFA, son satış aşamalarında seçilmiş bilet stokunu “ilk gelen alır” esasına göre satışa sunmaya devam ediyor.

FIFA Yeniden Satış Platformu: Taraftarlar, maça artık katılamayacak olan taraftarlardan doğrudan doğrulanmış yeniden satış biletlerini satın alabilirler.

İkincil Pazarlar: StubHub gibi platformlar, yüksek talep gören Dünya Kupası maçları için bilet satın almanın alternatif bir yolu olmaya devam ediyor.

Ağırlama Paketleri: Premium paketler, VIP koltuklar, özel salonlar, öncelikli erişim ve lüks maç günü deneyimleri sunar.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm biletlerinin, FIFA'nın resmi mobil bilet platformu aracılığıyla tamamen dijital olması bekleniyor.

İran - Yeni Zelanda maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, fiyatların koltuk kategorisine, talebe ve turnuva aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması biletleri şu anda en ucuz koltuk kategorileri için yaklaşık 60 dolardan başlarken, premium bölümler ve konukseverlik deneyimleri çok daha pahalı olabilir.

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

SoFi Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

İran - Yeni Zelanda maçı, dünyanın en gelişmiş ve modern spor tesislerinden biri olan Kaliforniya, Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Stadyum, NFL takımları Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'ın ev sahipliği yapıyor ve kısa sürede Kuzey Amerika'daki büyük spor etkinlikleri ve konserler için en önemli mekanlardan biri haline geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda SoFi Stadyumu'nun 70.000'den fazla taraftarı ağırlaması ve turnuvanın öne çıkan grup aşaması maçlarından birine heyecan verici bir atmosfer katması bekleniyor.