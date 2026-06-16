İran ve Yeni Zelanda, Kaliforniya'da oynanan muhteşem maçın ardından Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldı

İran ve Yeni Zelanda, bu Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldılar. Salı günü oynanan heyecan verici karşılaşmada, Elijah Just'ın iki golü ile Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebi'nin golleriyle maç 2-2 sona erdi. Böylece, Belçika ve Mısır'ın da yer aldığı G Grubu'ndaki tüm takımların puanı 1 oldu.

Açık geçen ilk yarıda inisiyatif ilk başta İran'daydı ve İran, Yeni Zelanda kalecisi Max Crocombe'un kalesine birkaç kez tehlikeli ataklar yaptı. Ancak gol gelmedi ve diğer tarafta The All Whites sert bir darbe indirdi.

Bir top, ceza sahası içinde Chris Wood'a geldi, ancak o iyi bir vuruş yapamadı. Ancak Nottingham Forest'ın forveti topu Just'a ulaştırdı ve Just, sert ve yüksek vuruşuyla İranlı kaleci Alireza Beiranvand'ı tamamen çaresiz bıraktı: 1-0.

Yeni Zelanda 2-0'ı aradı ve özellikle Sarpeet Singh ile tehlikeli oldu. Ancak şutları Beiranvand'ı alt etmek için yetersiz kaldı ve ilk su molasına 1-0'lık skorla girildi.

Bu mola İran'a iyi geldi. Yıldız forvet Mehdi Taremi, direkten dönen bir şutla beraberliğe çok yaklaştı. Yarım saat sonra gol geldi. Rezaeian atağı başlattı, Shahriyar Moghanlou'dan topu geri aldı ve yakın mesafeden golü attı: 1-1.

İkinci yarıda da takımlar başa baş bir mücadele sergiledi ve Kaliforniya, Inglewood'daki SoFi Stadyumu'ndaki taraftarlar paralarının karşılığını aldı. Hem İran hem de Yeni Zelanda kazanmak için oynadı, bu da öngörülemez bir ikinci yarıya yol açtı.

İkinci yarıda ilk golü atan takım Yeni Zelanda oldu. Mohebi orta sahada ölümcül bir top kaybı yaşadı ve Yeni Zelanda çok hızlı bir kontra atağa çıktı. Wood, Just ile paslaşarak, tıpkı ilk golünde olduğu gibi büyük bir inançla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Yeni Zelanda'nın üstünlüğü uzun sürmedi. Yaklaşık on dakika sonra İran, Mohebi sayesinde tekrar eşitliği sağladı. Mohebi, 2-1'deki hatasını fazlasıyla telafi ederek, Rezaeian'ın ortasından topu direğin içinden güzelce kafayla ağlara gönderdi: 2-2.

İran, maçın son dakikalarında görünüşte daha fazla enerjiye sahipti ve galibiyete daha yakın görünüyordu, ancak gerekli olan büyük fırsat sonunda gelmedi. İran, 21 Haziran'da Belçika ile karşılaşacak, Yeni Zelanda ise 22 Haziran'da Mısır ile kılıçları çaprazlayacak.