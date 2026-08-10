İran ve Ürdün'ü kapsıyor: Irak, Asya Kupası hazırlıkları için dörtlü turnuva planlıyor

Irak Futbol Federasyonu, milli takımın Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 Asya Kupası finallerine katılım hazırlık programı kapsamında, önümüzdeki kasım ayında ülkenin güneyindeki Basra ilinde dörtlü bir hazırlık turnuvası düzenlemeyi planlıyor.

Irak Futbol Federasyonu üyesi Ahmed el-Musevi, Irak'ın "Şafak Haber" ajansına yaptığı açıklamalarda, federasyonun beklenen turnuvaya güçlü bir katılım sağlamak amacıyla İran, Özbekistan ve Ürdün ile birlikte diğer bazı Asya milli takımlarına resmi olarak davet gönderdiğini açıkladı.

İran'dan onay

El-Musevi, mevcut verilere göre Irak ve İran'ın turnuvaya resmi olarak katılacağını, katılımcı listesini tamamlamak için Özbekistan Federasyonu ve dördüncü bir Asya milli takımıyla temasların hâlâ sürdüğünü, Ürdün'ün ise güçlü bir şekilde masadaki seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

Iraklı yetkili, turnuvanın milli takım için başta 2027 Asya Kupası finalleri olmak üzere önümüzdeki kıtasal müsabakalara yönelik uzun hazırlık programı kapsamında, güçlü Asya milli takımları karşısında teknik ve fiziksel hazır bulunuşluğunu test etmesi için altın bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Dörtlü turnuva, davet edilen milli takımların yüksek teknik seviyesi göz önüne alındığında özel bir önem taşıyor; zira katılım için aday gösterilen dört milli takımın tamamı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası finallerine katıldı. Bu durum, Irak milli takımına dünya çapındaki rekabet ortamını tecrübe etmiş güçlü rakiplerle karşılaşma açısından değerli bir fırsat sunuyor.

Basra ilinin daha önce çok sayıda uluslararası maça ve bölgesel turnuvaya ev sahipliği yaptığı, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya uygun bir spor altyapısına sahip olduğu hatırlatılıyor. Bu da onu, Irak Federasyonu'nun büyük kıtasal müsabakalar öncesinde milli takımın hazır bulunuşluğunu artırmak için üzerine bahse girdiği bu hazırlık turnuvasını düzenlemek için ideal bir seçenek haline getiriyor.