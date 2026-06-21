İran Teknik Direktörü: Dünya Kupası’nda haksızlığa uğruyoruz… Mısır maçı ise bir istisna olacak

İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası’na katılımı sırasında ABD makamları tarafından haksız muameleye maruz kaldığını düşünüyor.

Açılış maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran milli takımı, bugün Pazar akşamı 7. grubun ikinci turunda Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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Turnuvanın başlamasından bu yana, teknik ve idari kadrodan yaklaşık 12 kişinin ABD'ye giriş vizesi alamaması nedeniyle milli takım, Meksika'nın Tijuana kentinde konaklıyor.

İran Futbol Federasyonu, geçen Perşembe günü, milli takımın umduğu gibi iki gün öncesinden değil, maçlardan sadece bir gün önce ABD'ye giriş izni verilmesi nedeniyle resmi bir itirazda bulunduğunu açıklamıştı.

İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hidayet Mambini, dün Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu, spor ruhuna aykırı gerçek bir eksikliktir ve FIFA kurallarına ve standartlarına saygı gösterilmemesidir” dedi.

"Kabul edilemez bir durum"

Los Angeles’ta Belçika ile oynanacak maç öncesinde İran Milli Takımı Teknik Direktörü Amir Qalinoi, basın toplantısında eleştirilerini sertleştirerek şunları söyledi: “Maça hazırlanmak için ABD’de 24 saate ihtiyacımız vardı, ancak bize sadece 16 saat verdiler ve antrenmanımızı tamamlayamadık. Bu durum işleri bizim için daha da zorlaştırıyor.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Tüm milli takımlara aynı şekilde saygı gösterilmelidir. Bu, futbolun ruhuna zarar veriyor ve Dünya Kupası kapsamında kabul edilemez bir durumdur… Bu durum bizi psikolojik olarak etkiliyor. FIFA’nın elinden geleni yaptığını biliyorum, ancak bu başarılı olduğu anlamına gelmez.”

Buna karşılık İranlı teknik direktör, grubun üçüncü maçında Mısır ile ABD’nin Seattle kentinde oynanacak karşılaşma ile ilgili olumlu bir gelişmeyi açıkladı ve heyetin bu sefer erken varma fırsatı bulacağını vurguladı.

Ghalinoui sözlerine şöyle devam etti: “Peki neden burada değil? Bu İran’a karşı bir haksızlık ve umarız bu sorunlar sona erer.”

Ayrıca bu konuda diğer teknik direktörlerden destek alamadığı için üzüntüsünü dile getirdi.