İran Teknik Direktörü: Dünya Kupası'nda en çok haksızlığa uğrayan milli takım biziz

İran teknik direktörü Amir Qalinoi, açılış maçının hemen ardından ABD'nin Los Angeles kentinden ayrılıp Meksika'nın Tijuana kentindeki kamp yerine acilen dönmek zorunda kalmasının ardından, takımını "tüm Dünya Kupası boyunca en çok zulüm gören milli takım" olarak nitelendirdi.

İran milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na "Sovey Stadyumu"nda Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalarak başladı. Bu maç, heyecan verici bir siyasi nitelik taşıyordu ve Dünya Kupası tarihinin en gergin ve baskı dolu hazırlık dönemi olarak nitelendirilen bir sürecin ardından gerçekleşti.

Ghalinoi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısının başında, takımın seyahat programındaki ani değişiklikten dolayı büyük bir hoşnutsuzluk gösterdi. Takımın bugün Salı günü beklenmedik bir şekilde Meksika'ya geri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

İran milli takımının kampı, turnuvanın başlamasından haftalar önce ABD'nin Arizona eyaletinden Meksika'nın Tijuana kentine taşınmıştı, ancak takımın grup aşamasındaki üç maçı ABD'de oynanacaktı.

İran heyetinin her maçtan iki gün önce ABD'ye seyahat etmesi ve maçın ertesi günü hemen ayrılması planlanmıştı.

Ancak seyahat planı değişti ve İran heyeti Los Angeles'a ancak geçen Pazar günü gitti. Takım daha sonra, Pazartesi günkü maçın ardından seyahat planlarının yeniden değiştirildiğini doğruladı.

Konferans sırasında yaptığı açıklamada Galinoy, "Uçakla çok uzun süre seyahat ettik ve bize dinlenmek için yeterli zaman bile verilmedi. Bugünkü maçtan sonra, hemen ayrılmamız gerektiğini söylediler" dedi.

İran milli takımının teknik direktörü şöyle devam etti: "İyileşmek için zamana sahip olmak bizim için çok önemli, ancak Tijuana'daki kampımıza dönmemiz istendi ve bu karardan çok rahatsızız."

İran teknik direktörü basın toplantısında şunları ekledi: "Takımımızın belki de tüm Dünya Kupası boyunca en çok baskı gören milli takım olduğunu düşünüyorum."

Qalinoi, Pazartesi gecesi takım heyetine ayrılma emrini verenin kim olduğunu açıklamadı.