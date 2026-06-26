İran milli takımının teknik direktörü Amir Qalinoi, takımının Dünya Kupası eleme turlarına katılmak için Mısır ile oynayacakları kritik maçta halkını gururlandırmayı hedeflediğini açıkladı; ancak maçla ilgili kutlamalara dair tartışmalara girmeyi reddetti.

İran Milli Takımı, Belçika ve Yeni Zelanda karşısında arka arkaya iki beraberlik elde etmek için mücadele etmiş ve bu sonuçlar, takımın maçlardan önce ve sonra çok kısa süreler içinde ABD’ye girip çıkmak zorunda kalmasına rağmen, 7. Grubu lider bitirme konusunda zayıf bir şans sağlamıştı.

ABD yetkilileri, Mısır maçı öncesinde uygulanan seyahat kısıtlamalarını hafifletmiş olsa da, İran Futbol Federasyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, takımın Cuma günkü maça çıkmak üzere Meksika’daki kampından yola çıkarken yetkililerin “sorunlara yol açtığını” belirtmişti.

Kalinoi gazetecilere, kısıtlamaların önceki maçlarda “fiziksel olarak bizi etkilediğini” ancak İran’ın artık bu sorunu aştığını belirterek, “Fiziksel olarak daha hazır hale geldik ve şu anda daha iyi durumdayız” dedi.

Kalinoi, İran’ın maçlardan önce ABD’ye erken giriş yapma imkânının “gerçekten bizim hakkımızdı ve önceki iki maçta da buna sahip olmamız gerekirdi” dedi.

İran’ın “Onur” kutlamalarıyla ilgili tartışmaları sonlandırma çabaları kapsamında, maç öncesi basın toplantısı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yetkilisinin İran Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan bir bildiriyi okumasıyla başladı. Bildiride gazetecilere, Kalinoy’un yalnızca Mısır maçıyla ilgili soruları yanıtlayacağı bildirildi.

Ghalinoui, gazeteciler bu konuyu sormadan İran’a uygulanan seyahat kısıtlamalarına değindi; ardından tartışma hızla, yerel organizatörlerin maçı Seattle’daki eşcinsel kutlamaları kapsamında düzenleme kararına kaydı.

Kalinoi, Mısır teknik direktörü Hossam Hassan’ın yorumlarını tekrarlayarak, takımının sadece maça odaklandığını vurguladı.

Kalinoi, “Olumlu olacağız ve başka hiçbir konuyu düşünmeyeceğiz… Halkımıza neşe getirmek istiyoruz” dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Odak noktamız tamamen yarınki maça ve bu karşılaşmada başarılı olmaya yönelik olacak; diğer her şey yasak… Bunlar hakkında konuşmak istemiyoruz. Sadece futboldan bahsedeceğiz; ne kadar güzel bir oyun ve ne kadar eğlenceli olacağından.”