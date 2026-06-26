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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İran, Mısır’ın Dünya Kupası’nda Fas’ın başarısını yakalaması için bir fırsat

Mısır - İran
Mısır
İran
Dünya Kupası
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Mısır
İran
ABD
Hollanda
Fas
Meksika

Firavunlar bunu tarihlerinde ilk kez mi yapacaklar?

Mısır milli takımı, grup aşamasındaki kritik maçta İran ile karşılaşırken, Dünya Kupası’nda yalnızca Fas milli takımının başardığı bu olağanüstü Arap başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Mısır Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın 7. Grubu’nun son turunda yarın sabah Cumartesi günü İran ile karşılaşacak.

Teknik direktör Hossam Hassan’ın oyuncuları, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk kez ikinci tura yükselmeyi hedefliyor.

Mısır Milli Takımı, Belçika ile 1-1 berabere kalıp Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek topladığı 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Firavunlar, grup aşamasını 7 puanla lider tamamlamak için Asya temsilcisini yenmek zorunda.

Dünya Kupası
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Mısır
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İran
IRN
Dünya Kupası
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Hollanda
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Fas
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Mısır Milli Takımı, aynı saatte oynanacak maçta Belçika’nın Yeni Zelanda’yı yenmemesi veya tek gol farkla kazanması şartıyla İran ile berabere kalması durumunda da birinci sırayı alabilir.

Mısır milli takımı, gol farkı açısından +2 ile Avrupa ekibinin +0'lık farkına üstünlük sağlıyor.

"Opta" istatistiklerine göre, Mısır milli takımı grubunu lider olarak tamamlayabilirse, Dünya Kupası tarihinde grubunu lider olarak tamamlayan ikinci Arap takımı olacak.

Şu ana kadar bunu başaran tek Arap takımı, 1986 ve 2022 yıllarında iki kez bu başarıyı elde eden Fas milli takımıdır.

Fas Milli Takımı, tarih boyunca 3 kez Dünya Kupası’nın ikinci turuna yükseldi; ancak üçüncü kez yükselişi, bu yılki turnuvada ikinci olarak gerçekleşti.

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