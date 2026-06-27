İran milli takımı, soyunma odalarında siyasi mesajlar bırakma geleneğini tekrarladı. Takım, bugün Cumartesi günü Mısır ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, ABD ve Siyonist varlıkla olan çatışmaya, özellikle de 168 kişinin hayatını kaybettiği Minab okuluna yapılan bombardımanına açık göndermeler içeren yeni bir mesaj bıraktı.

İran devlet televizyonu, İngilizce yazılmış mesajın fotoğrafını yayınladı. Mesajda, “Biz İran’dan geliyoruz, binlerce yıldır zaferden çok onuru tercih eden bir ülkeden” ifadesi yer alıyordu. Bu, takımın altı gün önce Belçika ile oynadığı ilk maçtan bu yana benimsediği tutumu teyit ediyordu.

Mektupta, ev sahibi Seattle şehrine “misafirperverliği” için teşekkür edildi; bu, oyuncuların Belçika ile oynadıkları golsüz berabere biten maçın ardından Los Angeles’ta yaptıklarına benzer bir jestti. Ancak dikkat çeken nokta, ana metnin yanında kırmızı renkle yazılmış “#168” rakamı ve “#Minab” etiketiydi.

Bu sayı ve etiket, 28 Şubat’ta İran’ın Minab kasabasındaki bir okula yapılan bombardımanı işaret ediyor. İranlı yetkililere göre bu saldırıda 120’si çocuk olmak üzere 155 kişi hayatını kaybetti ve yetkililer bu olaydan ABD’yi sorumlu tuttu. Oysa “New York Times” gazetesi, ABD ordusunun hedefi yanlış belirlemesi sonucu füzeyi ateşlediğini ve olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Mektupta ayrıca, “Bizim için futbol sadece sonuçlar üzerine bir rekabet değil, aynı zamanda bir karakter sınavıdır” denildi. Takım, “kalplerini, seslerini ve ruhlarını İran’a adayan tüm İranlılara” teşekkür ettikten sonra, “İran kalıcıdır” ifadesiyle mektubu sonlandırdı.

İran milli takımı şu anda grubunda üçüncü sırada yer alıyor ve diğer grupların sonuçlarını bekleyerek, üçüncü sırada yer alan en iyi takımlar arasında 32'li tura yükselip yükselemeyeceğini öğrenecek. Bu arada, takımın siyasi mesajları turnuva koridorlarında tartışmalara yol açmaya devam ediyor.