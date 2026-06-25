İran Milli Takımı, Mısır maçı sırasında düzenlenen eşcinsel kutlamalarıyla ilgili resmi tutumunu açıkladı

İran milli takımı, Mısır ile oynayacağı bir sonraki maçın, LGBT+ topluluğunun haklarını talep etmek amacıyla düzenlenen “Pride Matchday” etkinlikleriyle aynı zamana denk gelmesi konusundaki resmi tutumunu açıkladı.

Önümüzdeki Cumartesi sabahı Seattle’da oynanması planlanan Mısır-İran maçı, hâlâ geniş çapta tartışmalara yol açıyor.

ABD’deki organizasyon komitesi, bu tarihi “Pride Matchday” olarak belirleyerek maçı LGBT topluluğunu kutlamak için ayırmıştı.

Her iki takım da, özellikle bu girişimin her iki ülkenin dini ve kültürel değerleriyle çeliştiği için, bu girişimle ilişkilendirilmek istemiyor.

Turnuva başlamadan önce Mısır ve İran bu girişimi reddetti ve beklenen maçla eş zamanlı olarak düzenlenecek tüm etkinliklerin iptal edilmesini talep etti.

İran milli takımının bir sözcüsü Perşembe günü New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “İran ve Mısır, derin kültürel ve dini bağlarla birbirine bağlı iki Müslüman ülkedir” dedi.

Sözcü şöyle devam etti: “İki federasyonun dile getirdiği görüşler, iki ülke halkı arasındaki ortak değerleri ve inançları yansıtıyor. Bizim tutumumuz, stadyum içinde veya maç kapsamında bu hareketle ilgili herhangi bir kutlama ya da tanıtım etkinliğinin düzenlenmemesi gerektiği yönündedir.”