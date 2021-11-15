İran Kadın Milli Takımı'nın, Ürdün maçındaki kalecisi erkek miydi?

AFC Kadınlar Asya Kupası’nda Ürdün ile İran arasında oynanan müsabakanın ardından, İran Milli Takımı'nın kalecisinin erkek olduğu iddia edildi. Ürdün Futbol Federasyonu, bu konuyla ilgili FIFA'ya başvurdu.

Ürdün ile İran arasında oynanan müsabakayı penaltılarla kazanan İran, maçtan galibiyetle ayrıldı. Müsabakada başarılı bir perfromans sergileyen İran kalecisi, kurtardığı penaltılarla da dikkatleri üzerine çekti.

Mücadelenin ardından Ürdün Futbol Federasyonu; İran'ın, kadın milli maçında erkek futbolcu oynattığını iddia etti ve İran Milli Takımı'nı, FIFA'ya şikayet edeceklerini belirtti.

Ürdün Futbol Federasyonu, 25 Eylül'de oynadıkları Asya Futbol Konfederasyonu karşılaşmasında İranlı kalecinin cinsiyetinin doğrulanmasını talep etti.

Ne söylendi?

Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Ali Bin Al-Hussein, şikayet mektubunu Twitter adresinden yayınladı.

FIFA'ya gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda, FIFA'yı göreve davet ediyoruz."

0-0 biten mücadelenin ardından İran, penaltı atışlarına kalan maçta Ürdün'ü 4-2 yenerek Tacikistan'da düzenlenecek olan 2022 AFC Kadınlar Asya Kupası'na katılmayı başarmıştı.

İran Kadın Milli Takımı, 2015 yılında 8 erkek futbolcu oynattı

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın 8 erkek oyuncusunun, 2015 yılında cinsiyet değiştirmek için operasyon geçirmeyi planladıklarını İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi doğrulamıştı.

İran Futbol Ligi Sözcüsü Modtabi Şarifi, İran Kadın Milli Takımı'nın 8 oyuncusunun erkek olduğunu belirtmişti. Şarifi, oyuncuların gizli kalması açısından kimliklerinin açıklanmayacağının altını çizmişti.

İslam Devrimi'nin yaşandığı 1979 yılından bu yana, İran'da cinsiyet değiştirme ameliyatlarına olanak sağlanıyor.

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