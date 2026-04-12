İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilme olasılığının İtalya'ya yol açabileceği bildiriliyor

İtalya’nın Dünya Kupası hayalleri, İran’ın siyasi durum ve ABD ile olan savaş nedeniyle turnuvadan çekilebileceğine dair haberlerin sürmesi üzerine yeniden canlanabilir; bazı haberlerde, turnuvaya katılamayan birkaç ülke arasında bir mini turnuva düzenlenebileceği öne sürülüyor.

İtalya'nın Avrupa play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltılarda yenilerek dünya sahnesine geri dönme hayalleri suya düşse de, Azzurri'nin kaderini değiştirmek için son bir şansı olabilir.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İran'ın Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda ile birlikte G Grubu'nda yer alacağına dair güvence vermesine rağmen, İran'ın sürdürdüğü savaş nedeniyle İran milli takımının gelecek yaz düzenlenecek turnuvaya katılımı konusunda durum belirsizliğini koruyor.

Bu yazının yazıldığı tarihte İran'ın 16 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşarak turnuvaya başlaması, ardından Kaliforniya'da Belçika ile, daha sonra da Seattle'daki Lumen Field'da Mısır ile karşılaşması planlanıyor.

İlk kez kıtasal play-off

İran, özellikle FIFA'nın takımın maçlarını ABD dışına taşımama kararı almasının ardından Dünya Kupası'ndan çekilmek zorunda kalabilir. Bu durum, turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kala dünya futbolunun yönetim organını zor bir duruma sokacaktır.

Ancak The Athletic'in bir haberine göre, İran'ın çekilmesi durumunda istisnai bir kıtasal play-off düzenlenmesi gündeme gelebilir.

Bu play-off'ta, turnuvaya katılmaya hak kazanamayan takımlar arasından Asya'dan iki, Avrupa'dan iki takım yer alacaktır.

Dünya sıralaması sayesinde İtalya, İran'ın çekilmesinin resmi olarak onaylanması durumunda, bu olası play-off'ta iki Avrupa kontenjanından birini alması neredeyse kesin bir aday gibi görünüyor.

İtalya, Bosna-Hersek'e yenilerek 2018 ve 2022 turnuvalarının ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma şansını kaçırdı; bu fiyasko, Gennaro Gattuso'nun teknik kadrodan ayrılmasına yol açarken, İtalya Futbol Federasyonu başkanının da görevinden ayrılmasına neden oldu.

Kıtalararası play-off'a kalifiye olan ve buradan finallere yükselen Irak'a elenen BAE milli takımı da bu özel play-off'a katılma adayı olabilir.

Bu arada FIFA, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken turnuvanın maç takvimine göre oynanmasını beklediklerini vurguladı.