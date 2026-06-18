İran’ın 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

İranlı taraftarlar, bu yaz Dünya Kupası’ndaki şanssızlıklarını kırmayı sabırsızlıkla bekliyorlar. Yıllar boyunca düzenlenen altı turnuvada dünyanın en iyi futbol takımlarıyla boy ölçüşmesine rağmen, Team Melli hâlâ grup aşamasını geçip eleme turlarına ulaşmaya çalışıyor.

İran, Kaliforniya ve Seattle’da oynayacağı grup maçlarında büyük bir taraftar kitlesi bekliyor, ancak takım ABD’de ivme kazanıp eleme turlarına yükselebilecek mi? Siz de oraya giderek onlara sesli destek verebilirsiniz.

İran'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç Mekan Biletler 15 Haziran Pazartesi İran - Yeni Zelanda SoFi Stadyumu (Inglewood) Biletler 21 Haziran Pazar İran - Belçika SoFi Stadyumu (Inglewood) Biletler 26 Haziran Cuma İran - Mısır Lumen Field (Seattle) Bilet

En ucuz İran biletleri hangileridir?

Mevcut yeniden satış listeleri, FIFA'nın erken fiyat tahminleri ve halka açık en düşük fiyatlara göre, şu anda piyasada bulunan İran biletleri şunlardır.

Fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve devam eden talep nedeniyle değişebilir.

Maç (Tarih) Mekan (Şehir) Ortalama Fiyat Aralığı (Giriş Seviyesi) Bilet Belçika - İran (21 Haziran) Los Angeles Stadyumu (Los Angeles, ABD) 295 $ – 680 $+ Bilet İran - Yeni Zelanda (15 Haziran) Los Angeles Stadyumu (Los Angeles, ABD) 190 $ – 410 $+ Bilet Mısır - İran (26 Haziran) Seattle Stadyumu (Seattle, ABD) 155 $ – 320 $+ Biletler

Not: Bilet fiyatları, canlı yeniden satış faaliyetleri ve platformun dinamik fiyat kademelendirme sistemi nedeniyle düzenli olarak dalgalanmaktadır. Sıralamalar, hesaplama anında kaydedilen temel genel giriş fiyatlarını yansıtmaktadır.

2026 Dünya Kupası'nda İran'dan ne beklemeli?

İran'ın Dünya Kupası macerası 1978'de Arjantin'de başladı, ancak dünyanın en büyük spor turnuvasına geri dönmeleri için 20 yıl daha geçmesi gerekecekti. O zamandan beri düzenli olarak turnuvaya katılsalar da, galibiyet formülünü bulmakta zorlandılar ve altı Dünya Kupası kampanyasında toplamda sadece üç galibiyet elde ettiler. Ancak, üst üste dördüncü turnuvaya katılmaya hak kazanan İran'ın taraftarları, bu sefer nihayet dünya sahnesinde iz bırakabileceklerini umuyor.

İran, bir başka etkileyici eleme kampanyasının ardından Kuzey Amerika’ya geliyor. İkinci dönemine başladığından bu yana 41 maçta 28 galibiyet elde etmeyi başaran teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde, takım istikrarlı bir şekilde ivme kazandı.

Mehdi Taremi son dönemde başrolü üstlendi ve eski Porto golcüsü, çeşitli eleme aşamalarında 10 gol daha kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, muhtemelen son Dünya Kupası kampanyası olacak bu turnuvada kariyerini zirvede tamamlamayı umuyor.

İran’ın 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 İran Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 $ - 620 $ Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

İran Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Deneyimli teknik direktör Amir Ghalenoei'nin taktiksel rehberliğinde İran milli futbol takımı (Team Melli), 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Tarihi bir dördüncü kez üst üste finallere katılarak dünya sahnesine geri dönen İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda gibi güçlü rakiplerle birlikte son derece rekabetçi G Grubu'nun başını çekiyor.

Kadro, savunmadaki azim ile keskin hücum yeteneğini dengeleyen, son derece deneyimli ve savaşta kendini kanıtlamış bir çekirdekten oluşuyor. Defans hattının bel kemiğini, Persepolis'in tecrübeli stoperleri Hossein Kanaanizadegan ve Shojae Khalilzadeh oluştururken, savunmanın generali Saeid Ezatolahi de bu ikiliyi koruyor. Forvet hattında ise hücum, takımın sembolü haline gelen yıldız forvet Mehdi Taremi'nin etrafında şekilleniyor; ona Al-Shabab'dan Alireza Jahanbakhsh ve Ittihad Kalba'dan Saman Ghoddos gibi patlayıcı ve yaratıcı kanat oyuncuları eşlik ediyor.

İster takımın eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Los Angeles ve Seattle’da oynanacak devasa G Grubu maçları için bilet durumunu takip ediyor olun, işte İran’ı temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki Kulübü Kaleciler Alireza Beiranvand Tractor Payam Niazmand Sepahan Hossein Hosseini Esteghlal Defans oyuncuları Hossein Kanaanizadegan Persepolis Shojae Khalilzadeh Tractor Milad Mohammadi Persepolis Amin Hazbavi Al-Ahli (Katar) Abolfazl Jalali Esteghlal Saleh Hardani Sepahan Aria Yousefi Sepahan Saman Fallah Esteghlal Orta saha oyuncuları Saeid Ezatolahi Shabab Al Ahli Saman Ghoddos Ittihad Kalba Alireza Jahanbakhsh Al-Shabab Omid Noorafkan Melavan Mohammad Ghorbani Orenburg Rouzbeh Cheshmi Esteghlal Ali Karimi Kayserispor Forvetler Mehdi Taremi (K) Inter Milan Sardar Azmoun Şabab Al Ahli Mehdi Ghayedi Kalba Mohammad Mohebi Rostov Mehdi Torabi Traktör Ali Gholizadeh Lech Poznań Shahriyar Moghanlou Ittihad Kalba Allahyar Sayyadmanesh Westerlo

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: