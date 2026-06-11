Iraklı yıldız meydan okuyor: Mbappé ve Fransa'nın yıldızları da bizim gibi insan

Irak milli takımının yıldızı Amir Al-Amari, 2026 Dünya Kupası finallerinde "Rafidain Aslanları"nın serüveni başlamadan önce meydan okuma bayrağını kaldırdı.

Avustralyalı Graham Arnold'un çalıştırdığı Irak milli takımı, Fransa, Norveç ve Senegali içeren zorlu bir gruba düştü.

Irak milli takımı, Norveç ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ikinci turda Fransa ile karşılaşacak ve grup aşamasını Senegalli Aslanlar ile oynayacağı zorlu bir maçla tamamlayacak.

FIFA'nın internet sitesine verdiği röportajda Al-Amari, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Olise ve Sadio Mané gibi birinci sınıf yıldızlarla karşılaşma konusunda büyük heyecan duyduğunu gösterdi.

Al-Amari, "Kylian Mbappé gibi büyük yıldızlara karşı oynamak bize korku vermiyor, aksine ek bir motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

"Herkesin, en iyilerle karşı karşıya geldiğinde teknik seviyesini yükseltmesi ve fiziksel ritmini ikiye katlaması doğaldır" diye devam etti.

"Ancak sonuçta onlar da bizim gibi insan ve futbol isimleri tanımaz. Yeşil sahadaki karşılaşma 11'e 11 olacak" diye ekledi.

"Bu anın tadını çıkarmalı ve baskıdan kurtulmalıyız, ilk dakikadan son düdüğe kadar sahada şiddetli bir mücadele sergilemeliyiz" diye sözlerini tamamladı.

Ayrıca okuyun

Marmoush: Mısır Afrika'nın en iyisi... Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak