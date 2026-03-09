Irak - TBD Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl alabilirsiniz: Fiyatlar, tahminler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası'nda son yerleri kapma yarışı bu ay heyecan verici bir doruğa ulaşıyor. Irak, 31 Mart'ta Meksika topraklarında Bolivya veya Surinam ile karşılaşacak ve küresel partiye katılmak için sadece bir galibiyet uzakta olduğunu biliyor.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) sekiz takım, Kuzey Amerika'da düzenlenecek yaz şöleninde yerini şimdiden garantiledi ve Irak, dokuzuncu takım olma umudunu hala sürdürüyor. Eski Avustralya teknik direktörü Graham Arnold, Mezopotamya Aslanları'nı 1986'dan bu yana ilk Dünya Kupası'na taşımayı hedefliyor.

GOAL, Irak'ın Meksika'da oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri play-off finali için biletleri nereden ve ne kadar fiyata alabileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Irak vs TBD Dünya Kupası Elemeleri ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan altı takım hala belirsizliğini koruyor ve bunlardan ikisi, bu Mart ayında yapılacak IC (Konfederasyonlar Arası) play-off'larında başarılı olan takımlar tarafından doldurulacak.

Bolivya - Surinam maçının galibi Guadalupe'de kalacak ve 31 Mart'ta Irak ile karşılaşacak. Bu maçta galip gelen takım, dünya futbolu partisine davet edilecek.

Tarih Maç (yerel saat) Yer Bilet 31 Mart Salı Irak - Bolivya veya Surinam (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe, Meksika) Bilet

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Elemeleri Play-Off programı nedir?

Tüm yol finallerinin galibi, bu yaz düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kalan altı yerden ikisini dolduracak. Diğer dört yer ise UEFA play-off karşılaşmalarından çıkan takımlar tarafından doldurulacak.

Tarih Maç (yerel saat) Yer Bilet 26 Mart Perşembe Yol 2 S/F: Bolivya - Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Bilet 26 Mart Per Yol 1 Y/F: Yeni Kaledonya - Jamaika (20:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet 31 Mart Salı Yol 2 Final: Irak - TBC (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Bilet 31 Mart Salı Yol 1 Finali: DR Kongo - TBC (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Bilet

Irak - TBD Dünya Kupası Elemeleri biletlerini nasıl satın alabilirim?

Pathway 2 Play-off Finali: Irak vs TBC maçının biletleri 3 Mart'ta FIFA sitesinde satışa sunuldu.

Resmi biletleri satın almak için FIFA bilet satış portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

FIFA portalı, taraftarların maç biletlerini satın almaları için en güvenli yol olsa da, Pathway 2 Play-off Final maçına katılmak isteyenler, son dakikada bilet alma fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

Irak - TBD Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Irak - TBC Dünya Kupası Elemeleri maçının resmi bilet kategorileri aşağıdaki gibidir:

Standart Kategori: Standart fiyatla sunulan geleneksel koltuk seçeneği

Standart fiyatla sunulan geleneksel koltuk seçeneği Erişilebilir Oturma Alanı: Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişileri ağırlamak için ayrılmış alan

Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişileri ağırlamak için ayrılmış alan Sadece Ayakta İzleme Alanı: Standart fiyatla sunulan ayakta izleme alanı seçeneği

Standart fiyatla sunulan ayakta izleme alanı seçeneği Taraftar Kategorisi: PMA kriterleri ve yönergelerine uygun olarak, Katılımcı Üye Dernekleri (PMA) Taraftarlarına özel olarak ayrılmış

Yukarıdaki tüm kategorilerdeki biletler 300 MXN (yaklaşık 16 $) fiyatla satışa sunulmuştur.

Ek bilgi için FIFA sitesini ve mevcut biletlerin durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Irak vs TBD Dünya Kupası Elemeleri maçından ne beklemeli

Irak'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, Kasım 2023'te Basra'da Endonezya'yı 5-1 yenerek başladı. İki yıl ve on yedi maç sonra, konfederasyonlar arası Dünya Kupası play-off'larında yer almak için BAE ile karşı karşıya geldiler.

Bu, iki maçlık devasa bir mücadeleye sahne oldu ve Irak, uzatmaların 17. dakikasında penaltıdan gol atarak 3-2'lik toplam skorla galip geldi. Şimdi, 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne ulaşmayı hedefliyorlar.

1986'da Meksika'da, Irak grup aşamasında tek bir puan bile alamamasına rağmen, kendilerini küçük düşürmediler. Paraguay, Belçika ve Meksika ile oynadıkları maçlarda, Mezopotamya Aslanları her seferinde tek gol farkla yenildiler.

Irak, Dünya Kupası hayallerini sürdürmek amacıyla bu ayın sonunda Meksika'ya geri dönüyor. Ancak, ilerlemek için deplasmanlarda hücum gücünü geliştirmesi gerekecek, çünkü Asya dışındaki son beş maçında gol atamadı.

Gol konusunda, Avustralya'yı 2022 Dünya Kupası'nda eleme turlarına taşıyan Irak teknik direktörü Graham Arnold, Aymen Hussein'in golcü formunu sürdürmesini umuyor. Ülkesinde 100 maça yaklaşan 30 yaşındaki oyuncu, AFC Dünya Kupası elemelerinde sekiz kez gol attı.

Bu konfederasyonlar arası play-off finalinin yanı sıra, Guadalupe'deki Estadio BBVA, yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aşağıdaki dört maça da ev sahipliği yapacak:

14 Haziran: UEFA B Grubu galibi - Tunus (20:00)

20 Haziran: Tunus - Japonya (22:00)

24 Haziran: Güney Afrika - Güney Kore (19:00)

29 Haziran: R32: F Grubu Birincisi - C Grubu İkincisi (19:00)

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Elemeleri Play-off'larının formatı nedir?

Her konfederasyon (kendi play-off sistemine sahip UEFA hariç) bir Dünya Kupası Elemeleri play-off hakkı aldı. Bu konfederasyonlar CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL ve OFC'dir. CONCACAF, ülkelerinin Dünya Kupası ev sahibi olması nedeniyle ek bir hak daha aldı.

Play-off turnuvası Meksika'da düzenlenecek ve altı takımın katılımıyla gerçekleşecek. Takımlar, üçer takımdan oluşan iki gruba ayrılacak ve her iki grubun galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Takımlar, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'na göre gruplara ayrıldı. Her grupta, yarı finalde birbirleriyle karşılaşacak iki sırasız takım yer alıyor ve galip gelen takım, sırasız bir takımla play-off finaline yükseliyor.

Play-off maçları tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak. Normal süre sonunda skorlar eşitse, uzatma oynanacak. Skorlar yine eşitse, kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılacak.