Irak olayının ardından… İngiltere-Hırvatistan maçında FIFA’ya karşı kitlesel bir isyan

Bu Çarşamba akşamı Dallas Stadyumu’nda oynanan ve İngiltere’nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan İngiltere-Hırvatistan maçının ilk yarısındaki su molasının başlangıcında, taraftarlar yuhalama sesleri çıkardı. Maç, 2026 Dünya Kupası’nın 12. grubunun ilk turu kapsamında oynandı.

"Reuters" ajansına göre, taraftarlar, oyuncuların Kuzey Amerika'daki yaz sıcağı ve nemine dayanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından bu turnuvada her devrede 3 dakika süreyle uygulanan yeni kuraldan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler.

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Bazı eleştirmenler, bu molaların oyunun akışını bozduğunu söylerken, diğerleri ise bunun maçı dört çeyreğe bölmek ve yayıncı kanallara reklam göstermek için daha fazla fırsat sağlamak amacıyla yapılan bir hile olduğunu düşünüyor.

Bazı İngiltere taraftarları, sosyal medya üzerinden Hırvatistan maçı sırasında itirazlarını dile getireceklerini açıklamıştı.

Nitekim “Reuters”e göre, Fransız hakem Clément Turpin 22. dakikada mola için düdüğünü çaldığı anda her iki takımın taraftarlarından da yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Dün Salı günü Norveç ile Irak arasındaki maçta, hava sıcaklığı 23 santigrat derece gibi ılımlı bir seviyedeyken, ilk su molası başladığında da seyircilerden yuhalama sesleri yükselmişti.

Irak, Norveç ile golsüz berabereydi ve molanın başlangıcında iyi bir performans sergiliyordu, ancak oyunun yeniden başlamasından 4 dakika sonra bir gol yedi ve sonunda 4-1 mağlup oldu.