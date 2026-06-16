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Irak - Norveç maçının son dakika biletlerini nasıl satın alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Irak
Norveç
E. Haaland
A. Hussein

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Irak, 16 Haziran'da Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda Norveç ile heyecan verici bir Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, fiyatlar ve satın alma yerleri dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alacağınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

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Irak - Norveç maçı ne zaman?

TarihMaç (yerel başlama saati)YerBilet
16 Haziran SalıIrak - Norveç (18:00 ET)Gillette Stadyumu, FoxboroughBilet

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekanBilet
16 Haziran 2026Irak - NorveçGillette Stadyumu (Boston)Bilet
22 Haziran 2026Irak - FransaMetLife Stadyumu (NY/NJ)Bilet
26 Haziran 2026Irak - SenegalGillette Stadyumu (Boston)Bilet

Norveç'in 2026 Dünya Kupası maçları

TarihMaçMekanBilet
16 Haziran 2026Irak - NorveçGillette Stadyumu (Boston)Bilet
22 Haziran 2026Norveç - SenegalMetLife Stadyumu (NY/NJ)Bilet
26 Haziran 2026Norveç - FransaGillette Stadyumu (Boston)Bilet

Irak - Norveç biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? İşte tüm yeniden satış seçenekleri:

  • Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.
  • Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.
  • StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

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Irak - Norveç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının talebe, kategoriye ve turnuvanın aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması biletleri, taraftarlar için en uygun fiyatlı seçenek olmaya devam etmektedir. Giriş seviyesi fiyatlandırma, ABD, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere tüm ev sahibi ülkelerde turnuvanın erişilebilir olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KategoriGrup AşamasıEleme AşamasıFinal Aşaması
Kategori 1250 $ - 400 $600 $ - 1.2001.500 $ - 6.730
Kategori 2150 $ - 280 $400 $ - 8001.000 $ - 4.210 $
Kategori 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600 $ - 2.790 $
Kategori 460 - 120150 $ - 350 $400 $ - 2.030

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Massachusetts, Foxborough'daki Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok beklenen grup aşaması maçlarından biri olan Irak - Norveç karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Öncelikle New England Patriots'un evi olarak bilinen Gillette Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biridir ve modern tesisleri ve geniş kapasitesi nedeniyle birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.

Stadyum, Dünya Kupası maçları için 60.000'den fazla taraftarı ağırlayacak ve uluslararası futbol için yoğun ve enerjik bir atmosfer yaratacak.

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