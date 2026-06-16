Irak, 16 Haziran'da Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda Norveç ile heyecan verici bir Dünya Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

GOAL, fiyatlar ve satın alma yerleri dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletlerini nasıl satın alacağınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyor.

Irak - Norveç maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel başlama saati) Yer Bilet 16 Haziran Salı Irak - Norveç (18:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Bilet 16 Haziran 2026 Irak - Norveç Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 22 Haziran 2026 Irak - Fransa MetLife Stadyumu (NY/NJ) Bilet 26 Haziran 2026 Irak - Senegal Gillette Stadyumu (Boston) Bilet

Norveç'in 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Bilet 16 Haziran 2026 Irak - Norveç Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 22 Haziran 2026 Norveç - Senegal MetLife Stadyumu (NY/NJ) Bilet 26 Haziran 2026 Norveç - Fransa Gillette Stadyumu (Boston) Bilet

Irak - Norveç biletleri nasıl satın alınır?

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maç biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? İşte tüm yeniden satış seçenekleri:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenler tarafından kullanılabilirken, FIFA Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio de la FIFA) Meksika'da ikamet edenlere yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

Irak - Norveç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının talebe, kategoriye ve turnuvanın aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması biletleri, taraftarlar için en uygun fiyatlı seçenek olmaya devam etmektedir. Giriş seviyesi fiyatlandırma, ABD, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere tüm ev sahibi ülkelerde turnuvanın erişilebilir olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kategori Grup Aşaması Eleme Aşaması Final Aşaması Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Massachusetts, Foxborough'daki Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok beklenen grup aşaması maçlarından biri olan Irak - Norveç karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Öncelikle New England Patriots'un evi olarak bilinen Gillette Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biridir ve modern tesisleri ve geniş kapasitesi nedeniyle birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.

Stadyum, Dünya Kupası maçları için 60.000'den fazla taraftarı ağırlayacak ve uluslararası futbol için yoğun ve enerjik bir atmosfer yaratacak.