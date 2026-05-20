Irak, 16 Haziran'da Foxborough'daki Gillette Stadyumu'nda Norveç ile 2026 Dünya Kupası grup aşamasının heyecan verici bir maçında karşı karşıya gelecek.

Her iki milli takıma olan küresel ilginin artmasıyla birlikte, taraftarların grup aşamasının en heyecan verici maçlarından biri için uygun fiyatlı biletler bulmaya çalışması nedeniyle Irak - Norveç maçına olan talebin yüksek olması bekleniyor.

GOAL, bilet fiyatları ve biletler tükenmeden en ucuz koltukları nasıl alabileceğiniz dahil olmak üzere, Irak - Norveç maçına bilet satın almak için bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Irak - Norveç maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 16 Haziran 2026 - 17:00 Irak - Norveç Gillette Stadyumu, Foxborough Bilet

Irak'ın 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran 2026 Irak - Norveç Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 22 Haziran 2026 Irak - Fransa MetLife Stadyumu (NY/NJ) Bilet 26 Haziran 2026 Irak - Senegal Gillette Stadyumu (Boston) Bilet

Norveç'in 2026 Dünya Kupası maçları

Tarih Maç Mekan Biletler 16 Haziran 2026 Irak - Norveç Gillette Stadyumu (Boston) Bilet 22 Haziran 2026 Norveç - Senegal MetLife Stadyumu (NY/NJ) Bilet 26 Haziran 2026 Norveç - Fransa Gillette Stadyumu (Boston) Bilet

Irak - Norveç maçına nasıl bilet alabilirim?

Taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Irak - Norveç maçı biletlerini alabilmelerinin birkaç yolu var; turnuva yaklaştıkça talebin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Resmi FIFA bilet satışları: FIFA, biletleri erken çekilişler ve final maçları dahil olmak üzere aşamalı olarak satışa sunar; biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılır.

FIFA, biletleri erken çekilişler ve final maçları dahil olmak üzere aşamalı olarak satışa sunar; biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılır. FIFA yeniden satış platformu: Taraftarlar, FIFA'nın resmi yeniden satış sistemi aracılığıyla doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilirler.

Taraftarlar, FIFA'nın resmi yeniden satış sistemi aracılığıyla doğrulanmış yeniden satış biletlerini güvenli bir şekilde satın alabilirler. İkincil pazar yerleri: StubHub gibi platformlar, biletlere alternatif erişim sağlar ve genellikle biletleri tükenmiş maçlar için son dakika seçeneği olur.

StubHub gibi platformlar, biletlere alternatif erişim sağlar ve genellikle biletleri tükenmiş maçlar için son dakika seçeneği olur. Ağırlama paketleri: Premium paketler arasında VIP koltuklar, özel salonlar ve maç günü için zenginleştirilmiş deneyimler yer alır.

2026 Dünya Kupası'nın tüm biletleri dijital olacak ve FIFA'nın resmi bilet satış uygulaması aracılığıyla teslim edilecek, bu da Gillette Stadyumu'na giriş için mobil erişimi zorunlu hale getirecektir.

Irak - Norveç maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dinamik fiyatlandırma sistemini uygulamaya koydu; bu, bilet fiyatlarının talebe, kategoriye ve turnuvanın aşamasına göre değişeceği anlamına geliyor.

Grup aşaması biletleri, taraftarlar için en uygun fiyatlı seçenek olmaya devam ediyor. Giriş seviyesi fiyatlandırma, ABD, Meksika ve Kanada dahil olmak üzere tüm ev sahibi ülkelerde turnuvanın erişilebilir olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Kategori Grup Aşaması Eleme Aşaması Final Aşaması Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

En ucuz Irak - Norveç biletlerinin, stok durumuna bağlı olarak yaklaşık 60 $ ile 120 $ arasında olması bekleniyor. Bu nedenle, yeniden satış fiyatları yükselmeden önce düşük maliyetli koltukları garantilemek için erken satın alma en iyi yoldur.

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Massachusetts, Foxborough'daki Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en çok beklenen grup aşaması maçlarından biri olan Irak - Norveç karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Öncelikle New England Patriots'un evi olarak bilinen Gillette Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen spor tesislerinden biridir ve modern tesisleri ve geniş kapasitesi nedeniyle birçok Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.

Stadyum, Dünya Kupası maçları için 60.000'den fazla taraftarı ağırlayacak ve uluslararası futbol için yoğun ve enerjik bir atmosfer yaratacak.