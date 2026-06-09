Irak - Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey





Irak - Norveç maçı 16 Haziran 2026 tarihinde saat 22:00 GMT ve 18:00 EST'de başlayacak.

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Irak - Norveç: Maç bağlamı

Massachusetts’teki maç, turnuvanın en rekabetçi gruplarından birinde güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı iki takım için büyük önem taşıyor. Kendi evinde artan beklentiler karşısında Irak teknik direktörü Graham Arnold, son derece çalışkan ve disiplinli kadrosunun, disiplinli bir takım ruhu ve forvet Aymen Hussein’in karizmatik hücum gücüyle futbolun en büyük sahnesinde dünyayı şaşırtabileceğini kanıtlamaya çalışacak. Karşılarında ise, Ståle Solbakken'in liderliğindeki, son derece patlayıcı ve fiziksel olarak üstün bir Norveç takımı duruyor. Solbakken'in taktik sistemi, Erling Haaland ve Martin Ødegaard'ın dünya çapındaki hücum gücünü ortaya çıkararak rakipleri sistematik olarak parçalamaya odaklanıyor. Dünya standartlarında tesisleri ve tutkulu turnuva atmosferiyle etkileyici Boston Stadyumu'nda (Gillette Stadyumu) oynanacak bu karşılaşma, açılış turunun en dikkat çekici maçlarından biri olacağa benziyor.

Grup I'de zorlu rakipler Fransa ve Senegal de yer aldığı için, iki takım da başlangıçta tökezlemeyi göze alamaz. Irak, bu maçı deneyimli Avustralyalı teknik direktörünün yönetiminde taktiksel gelişimini kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olarak görecek ve 1986'dan bu yana ilk kez dünya finallerine dönen futbol tutkunu bir ulus için tarihi bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek. Norveç ise, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri dönerken, altın neslinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve muhteşem bir çıkış yapmak için can atıyor. Foxborough'da ışıklar parıldarken, Dünya Kupası açılış maçının yoğunluğu ve baskısını görmezden gelmek imkansız olacak. Savunma organizasyonu, hassas oyun yönetimi ve hataları en aza indirme becerisi, değerli bir açılış galibiyetini kimin alacağını belirlemede muhtemelen belirleyici bir rol oynayacak.

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Irak'ın büyük sahneye uzanan zorlu maratonu

Irak'ın turnuvaya giden yolu, dayanıklılığın mutlak bir sınavıydı ve rekor kıran 21 maçlık bir eleme kampanyası gerektirdi; bu, Kuzey Amerika'ya giden yolda herhangi bir ulusun geçirdiği en uzun yoldu. Mezopotamya Aslanları, başlangıçta mutlak bir otoriteyle fırtına gibi başladı ve ikinci tur grubunu altı ardışık galibiyetle süpürdükten sonra, son derece rekabetçi ve gergin bir üçüncü tur döngüsüne girdi.

Sıkı bir finiş, Irak'ı AFC elemelerinin yüksek riskli son aşamalarına zorladı ve bu aşama, kıtasal play-off'larda Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı dramatik bir 3-2'lik toplam skorla kazanılan zaferle sonuçlandı. Son engel, Irak'ın Bolivya ile karşılaştığı Monterrey'deki konfederasyonlar arası play-off turnuvasında ortaya çıktı. Karizmatik forvet Aymen Hussein'in liderliğinde ve orta saha oyuncusu Amir Al-Ammari'nin maçın son dakikalarında attığı dramatik penaltı golüyle Irak, 2-1'lik heyecan verici bir galibiyet elde ederek Dünya Kupası'na kalan son bileti kaptı ve 40 yıllık acı dolu bir aradan sonra bu büyük turnuvaya geri döndü.

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Norveç'in kusursuz kıtasal performansı

Irak çok aşamalı bir maratonu atlatırken, Norveç mutlak ve sarsılmaz bir hakimiyetle tanımlanan bir eleme kampanyası yürüttü. Avrupa'nın ağır topları İtalya'nın da yer aldığı, potansiyel olarak zorlu UEFA 1. Grubu'nda yol alan İskandinav ekibi, grup rakiplerini tamamen demoralize eden, durdurulamaz, yüksek oktanlı bir makine kurdu.

Kuzey Amerika'ya uzanan tarihi yürüyüşlerinin temelini, Ståle Solbakken'in titiz rehberliği altında elde ettikleri kusursuz ve lekesiz bir performans oluşturdu. Norveç, eleme grubunu sekiz maçta sekiz galibiyetle kusursuz bir şekilde geçerek, 24 puanla rahat bir şekilde liderlik koltuğuna oturdu. Bu yıkıcı performans, dünya klasında, patlayıcı bir forvet hattı tarafından desteklendi; Erling Haaland, rakip savunmaları adeta dehşete düşürdü ve Moldova'ya karşı acımasızca attığı 5 gol de dahil olmak üzere, eleme turu boyunca toplam 16 gol attı. Martin Ødegaard'ın seçkin yaratıcı vizyonunun desteğiyle Norveç, otomatik olarak eleme turunu rahatlıkla geçerek, 1998'den bu yana ilk kez, kusursuz bir hücum planıyla büyük sahneye geri döndü.

Irak - Norveç takım haberleri

Irak takım haberleri

Mezopotamya Aslanları, konfederasyonlar arası play-off zaferiyle sonuçlanan yorucu ama muzaffer bir eleme maratonunun getirdiği muazzam özgüvenle Boston'a geldi. Baş antrenör Graham Arnold, yurtdışındaki taktiksel deneyim ile yüksek motivasyonlu yerli yeteneklerin akıllı bir karışımından oluşan, son derece sıkı ve dirençli 26 kişilik kadroyu belirledi. Takım, ülkesinden büyük beklentilerle karşı karşıya olsa da, Arnold'un yapılandırılmış savunma sistemi, maçın başlangıç düdüğü çalınana kadar tamamen birleşik kalıyor.

Irak'ın sisteminin mutlak odak noktası, fiziksel varlığı ve ölümcül ceza sahası hareketleriyle forvet hattını yönetmeye hazır, son derece deneyimli golcü Aymen Hussein'dir. O, muhtemelen kanatta yaratıcı kanat oyuncusu Ali Jasim'den büyük destek alırken, orta sahanın lokomotifi Amir Al-Ammari, orta sahayı sabit tutma ve geçiş tempolarını yönetme sorumluluğunu üstlenecek. Defansif olarak, deneyimli Rebin Sulaka'nın Zaid Tahseen ile birlikte savunma hattını organize etmesi ve geri dönen kaptan ve ilk 11'de yer alan kaleci Jalal Hassan'ın önünde önemli bir kalkan görevi görmesi bekleniyor.

Norveç takım haberleri

Norveç, Avrupa'da kusursuz ve lekesiz bir eleme kampanyasının ardından, sağlam, son derece motive ve inanılmaz derecede patlayıcı 26 kişilik bir kadroyla Massachusetts'e indi. Kampın atmosferi son derece olumlu ve teknik direktör Ståle Solbakken'in yapısal felsefesi tam kapasiteyle işliyor. İskandinav ekibi için en önemli destek, dünya çapındaki omurgalarının tamamen sağlıklı olması; bu da Avrupa'nın en yıkıcı hücum silahlarının küresel sahnede sergilemeye tamamen hazır olduğu anlamına geliyor.

Erling Haaland, turnuvanın en korkulan golcüsü olarak forvet hattını yöneteceği kesin, Alexander Sørloth ise fiziksel mücadeleye dayalı, yüksek pres uygulayan forvet hattında onun partneri veya kanat oyuncusu olarak görev alması bekleniyor. Hemen arkalarında ise Arsenal'den Martin Ødegaard, orta sahanın ileri bölgesinden ipleri eline alarak tartışmasız yaratıcı katalizör rolünü üstlenecek. Orta sahada Sander Berge yorulmak bilmeyen bir savunma kalkanı oluştururken, Leo Østigård ve Kristoffer Ajer'den oluşan kararlı stoper ikilisi, tecrübeli kaleci Ørjan Nyland'ı korumak için savunma hattını koordine edecek.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeler

Graham Arnold (Irak)

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Son derece rekabetçi, sistemli ve yüksek motivasyon kaynağı olan bir lider olan Graham Arnold, tarihsel olarak doğal yetenekleriyle tanınan ancak koordinasyon konusunda tutarsızlık gösteren Irak milli takımına taktiksel disiplin ve savunma istikrarı kazandırdı. Kendi ülkesi Avustralya’da muazzam bir miras bıraktıktan sonra uluslararası sahneye çıkan Arnold, Mezopotamya Aslanları’nı tamamen bir araya getirerek, “takım öncelikli” bir kültürü başarıyla hayata geçirdi ve kadronun inanılmaz iş ahlakını ve fiziksel varlığını en üst düzeye çıkaran, son derece dayanıklı bir yapısal model oluşturdu.

Taktik olarak Arnold, kolektif sıkılığı ve anında dikey geçişi önceliklendiren, pragmatik ve savunma açısından sağlam bir felsefe uygulamaktadır. Son derece organize bir 4-2-3-1 veya işlevsel bir 4-3-3 dizilişini tercih eden Arnold, arka hattı korumak ve pas yollarını kesmek için son derece disiplinli iki orta saha oyuncusuna güvenmektedir. Onun rehberliğinde Irak, top hakimiyetinde yüksek riskli aşırı karmaşıklıklardan kaçınır, geniş kanallara net ve hızlı pas dağıtımını talep eder ve takımın sembolü olan forvet Aymen Hussein'in devasa fiziksel varlığını oyunu tutmak için kullanır. Boston'daki en önemli taktiksel zorluğu, savunma bloğunun dünya klasmanındaki hücumcu rakiplere karşı en yüksek konsantrasyonu sürdürmesini sağlamak, savunma üçgenindeki bireysel hataları en aza indirirken kontratakta da etkili olmayı sürdürmek olacaktır.

Ståle Solbakken (Norveç)

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Ståle Solbakken, Norveç'in modern altın neslini nihayet ortaya çıkaran taktikçi olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtladı ve on yıllardır süren turnuva yokluğunu, dominant ve patlayıcı bir eleme kampanyasıyla sona erdirdi. Titiz Norveçli teknik direktör, kadrosunda muazzam bir kolektif inanç ve hücum uyumu oluşturdu; katı savunma yapısını son derece yaratıcı ve yıkıcı hücum dizileriyle kusursuz bir şekilde harmanlama becerisiyle geniş çapta övgü topladı.

Solbakken, rakibin oyun kurmasını engellemek ve fiziksel ve teknik üstünlükle maçları kontrol etmek için tasarlanmış agresif, yüksek pres uygulayan 4-3-3 düzenini tamamen benimsemiştir. Taktik kimliği, dörtlü savunma hattındaki mutlak pozisyon disiplinine dayanır ve bu disiplin, ileri oyun kurucusu Martin Ødegaard'ın son üçte bir alanda tempoyu yönetmek için tam yaratıcı özgürlüğe sahip olmasını sağlayan yorulmak bilmeyen bir orta saha oyuncusu tarafından desteklenir. Topun kontrolü ele geçirildiğinde veya ileri bölgelerde top kaybı yaşandığında, Solbakken'in takımı hiç vakit kaybetmeden, doğrudan ve dikey paslarla dünya çapındaki, korkutucu koşu gücüne sahip Erling Haaland'ı hemen besliyor. Bu yüksek riskli açılış maçındaki ana hedefi, Irak'ın inatçı orta bloğunu hızla çökertmek, kontratakları bastırmak için yüksek bir savunma hattı sürdürmek ve kararlı bir açılış sonucu elde etmek için acımasız fiziksel üstünlüğü kullanmak olacak.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

Irak Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Defans oyuncuları: Hüseyin Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Orta saha oyuncuları: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Forvetler: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Norveç Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defans: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Orta saha oyuncuları: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Forvetler: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Irak - Norveç maçının önemli ikilileri

Aymen Hussein - Leo Østigård: Bu, ceza sahasındaki ağır siklet mücadelesinin tanımı olacak. Mezopotamya Aslanları'nın fiziksel ve karizmatik golcüsü Hussein, Irak'ın tarihi çok aşamalı eleme maratonunda golcü olarak öncü rol oynadı. Brüt gücü, olağanüstü hava hakimiyeti ve ceza sahasındaki keskin pozisyon alışıyla öne çıkıyor. Leo Østigård ise tam anlamıyla ateş hattında olacak; agresif ve dirençli Norveçli stoper, elit zamanlaması, fiziksel gücü ve hava hakimiyetini kullanarak Hussein'e hava topu mücadelelerinde karşı koymalı ve ona oyunu durdurması veya kaleye şut atması için bir santim bile boşluk bırakmamalı.

Erling Haaland vs Irak'ın savunma bloğu: Haaland, eleme turlarında 16 golle savunmaları dehşete düşürdükten sonra, Norveç'in tartışmasız hücum odağı ve Avrupa'nın en korkulan, patlayıcı golcüsü olarak turnuvaya giriyor. O, ceza sahası içinde yararlanabileceği boşluklar arayacak ve korkutucu doğrudan hızlanmasıyla savunma hatlarını test edecek. Ancak, Rebin Sulaka ve Zaid Tahseen'in komutasındaki son derece uyumlu ve azimli Iraklı merkez savunma ile karşı karşıya gelecek. Haaland'ın dünya standartlarındaki fiziksel gücü ve klinik verimliliği, elit forvetleri durdurmak için mutlak kolektif disipline dayanan inatçı ve kompakt Asya bloğunu aşabilir mi?

Martin Ødegaard vs Amir Al-Ammari: Orta sahanın en büyük taktiksel savaş alanı. Ødegaard, Norveç'in dünya klasında yaratıcı katalizörü ve tartışmasız kaptanıdır; ileri orta saha rolünden rakipleri parçalamak için savunmayı yaran vizyon, kusursuz teknik soğukkanlılık ve üst düzey pres direnci getirir. Al-Ammari ise Irak adına bu hücum temposunu bozmakla görevli olacak. Taktiksel disiplini, yüksek çalışma temposu ve kusursuz top kesme istatistiklerini kullanarak Ødegaard'ı marke edecek, hayati öneme sahip orta saha pas yollarını tıkayacak ve son üçte bir alana anında geçişler başlatacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Irak milli takım teknik direktörü Graham Arnold, maç öncesinde muhtemel kadroyu henüz açıklamadı ve şu aşamada kadroda herhangi bir sakatlık veya ceza sorunu bildirilmedi. Takım kadrosu netleştikçe, maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgiler eklenecektir.

Norveç teknik direktörü Staale Solbakken de benzer şekilde muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve şu anda herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu sorunu teyit edilmedi. Gelişmeler, elde edilir edilmez paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Irak, son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti. En son 4 Haziran'da İspanya ile 1-1 berabere kaldılar ve bu, turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan takdire şayan bir sonuçtu. Bu serinin başlarında, Dünya Kupası Konfederasyonlar Arası Elemeleri'nde Bolivya'yı 2-1 yendiler ve bir hazırlık maçında Andorra'yı 1-0 mağlup ettiler. İki mağlubiyetleri ise Aralık 2025'teki FIFA Arap Kupası'nda, Ürdün'e 1-0 ve Cezayir'e 2-0 yenilmeleriyle geldi.

Norveç, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son 7 Haziran'da Fas ile 1-1 berabere kaldılar; bu maçtan önce ise 1 Haziran'da İsveç'i 3-1 yenmişlerdi. Ayrıca Mart ayında İsviçre ile 0-0 berabere kaldılar ve Kasım 2025'te Dünya Kupası UEFA elemelerinde İtalya'yı 4-1 yendiler. Bu dönemde aldıkları tek mağlubiyet, Mart ayında Hollanda'ya 2-1 yenilmeleri oldu. Norveç, bu beş maçta 13 gol attı ve 4 gol yedi.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Irak ve Norveç arasında daha önce oynanmış bir maç kaydı bulunmamaktadır. Bu maçın kafa kafaya verileri şu anda mevcut değildir.

Puan Durumu

Grup I'de Irak şu anda ikinci, Norveç ise açılış maçı öncesinde üçüncü sırada yer alıyor.