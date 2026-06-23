Irak Milli Takımı’na kasten hakaret mi ettiniz?… Deschamps: Futbol yerine kart oyununu oynadık

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, “Les Bleus”un Irak ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilgi çekici ve alaycı açıklamalarda bulunarak, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan bu karşılaşmanın başlamasından önceki alışılmadık perde arkasını ortaya koydu.

Maç öncesi uzun süren gecikmeyle ilgili bir soruya yanıt veren Deschamps, maç sonrası basın toplantısında şöyle dedi: “Kart oynadık. Hayır, peki, bekliyorduk, sürekli öne alınan randevularımız vardı.” Fransız teknik adamın bu alaycı sözleri, hava koşulları nedeniyle her iki takımda da hakim olan kargaşayı özetledi.

2018 Dünya Şampiyonu takımın teknik direktörü, “Şiddetli yağmurlar saha zemini aşırı ağır hale getirdi. Bu durum benim için de, takımımdaki oyuncular için de ilk kez yaşanıyordu” dedi.

Şiddetli yağmurlar çimleri bir bataklığa çevirerek herkesi planlarını yeniden gözden geçirmeye zorladı ve maç öncesi her iki teknik ekibin planlarını doğrudan etkiledi.

Arnold 20 dakika istiyor... ve risk almıyor

Deschamps, Irak milli takımının Avustralyalı teknik direktörü Graham Arnold için en önemli konunun “ek ısınma için 20 dakika ayırmak ve risk almamak” olduğunu açıkladı. Iraklı teknik direktör, herkesin “ağır ve tehlikeli” olarak nitelendirdiği saha koşullarında, zaman çizelgesine uymaktansa oyuncularının sağlığını ön planda tuttu; bu, mantıklı bir karardı..

Tekrar eden gecikmeler ve hava koşullarının düzelmesini beklemek, Fransız oyuncuları alışık olmadıkları bir bekleyiş haline soktu. Deschamps, büyük turnuvalarda titizlik ve disipline alışkın olan teknik ekipten oyunculara kadar tüm takım için durumun garip olduğunu belirtti.

Deschamps’ın alaycı açıklamaları, koşullar konusundaki hoşnutsuzluğunu gizlemedi, ancak aynı zamanda bu olağanüstü durumla yüzleşirken sergilediği mizah anlayışını da yansıttı. Taktik ve gollerin başrolde olması beklenen bir gecede, yağmur, bekleme ve “kart oyunu” gibi unsurlar, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce tüm dikkatleri üzerine çeken yan başlıklar haline geldi.