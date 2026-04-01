Irak milli takım teknik direktörü: Dünya Kupası'nda dünyayı şaşırtacağız

Irak Milli Takımı'nın Avustralyalı teknik direktörü Graham Arnold, "Rafidain Aslanları"nı 2026 Dünya Kupası'na taşımasının ardından büyük mutluluğunu dile getirerek, turnuvada dünyayı şaşırtacaklarına dair söz verdi.

Irak milli takımı, Çarşamba sabahı Meksika'nın Monterrey kentindeki stadyumda oynanan Dünya Kupası play-off finalinde Bolivya'yı 2-1 yenerek elemeyi başardı.

Irak Milli Takımı, tarihinde ikinci kez ve 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Takımın en son katılımı 1986 Meksika Dünya Kupası'ydı ve o turnuvada Meksika, Belçika ve Paraguay'a karşı aldığı 3 mağlubiyetin ardından grup aşamasından elenmişti.

Irak milli takımı, Fransa, Senegal ve Norveç'in yer aldığı 2026 Dünya Kupası 9. Grubu'na katıldı.

Irak Haber Ajansı'nın aktardığına göre, maçın ardından Arnold şunları söyledi: "Fransa ile karşılaşmayı düşünmeden önce, 2022 Dünya Kupası'nda Avustralya milli takımıyla onlara karşı oynadığımızı ve 4-1 kaybettiğimizi belirtmeliyim. Ancak bu deneyimi, Tunus ve Danimarka'yı yenip son 16'ya kalmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullandık."

Arnold, "Irak milli takımı olarak kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Dünya Kupası'na kazanma zihniyetiyle gitmeliyiz, çünkü başarıya ulaşmanın tek yolu budur" diye ekledi.

Arnold sözlerine şöyle devam etti: "Mbappé ve Haaland gibi oyuncularla aynı sahada olmak oyuncularımız için büyük bir onur. Onların yeteneklerine saygı duyacağız, ancak sahaya kazanmak için çıkacağız ve dünyayı şaşırtacağız."

Arnold sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya Kupası'na katılmak tüm oyuncular için büyük bir ayrıcalık. Futbol dünyasının büyük isimleriyle maçlar oynamanın keyfini çıkaracaklar. Taraftarlarımızı mutlu etmek ve Irak futbolunu dünya sahnesinde öne çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."