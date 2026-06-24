Irak mı, Senegal mi… Rakamlar, Dünya Kupası’nda heyecan verici bir hikaye yazma şansının en yüksek olduğu adayı ortaya koyuyor

2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunun başlamasıyla birlikte, tüm gözler turnuvanın en heyecan verici mücadelelerinden biri olan, üçüncü sırayı alan en iyi takımlara ayrılan eleme biletleri için yapılacak rekabete çevriliyor.

48 takımın katıldığı yeni Dünya Kupası sisteminin yürürlüğe girmesiyle, üçüncü sırada yer almak artık turnuvanın sonu anlamına gelmiyor. Üçüncü sırada yer alan takımlar arasından en iyi 8’i 32’li turlara yükseliyor ve bu da birçok takımın umutlarını grup aşamasının son anlarına kadar canlı tutuyor.

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Haiti, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Panama olmak üzere 5 milli takımın eleme yarışından resmen elenmesine rağmen, geri kalan takımların eleme turlarına ulaşma şansı hâlâ değişkenlik gösteriyor.

Senegalli-Iraklı sürpriz

İstatistik ve sonuç analizinde uzmanlaşmış "Football Mets Data" platformunun tahminlerine göre, 9. grubun üçüncüsü, son 32 turuna yükselme şansını %72 olarak değerlendiriyor.

Grupta, ilk iki maçlarını Fransa ve Norveç’e karşı kaybeden Senegal ve Irak milli takımları yer alıyor; ancak son turda iki takım arasında oynanacak doğrudan karşılaşma, galip gelen takıma en iyi üçüncü takımlar arasında eleme turlarına yükselme şansı verebilir.

Her iki takımın da felaket bir başlangıç yapmasına rağmen, son maçta galip gelen takımın puanı 3'e yükselecek ve bu da eleme turlarına geçiş biletini garantilemek için yeterli olabilir.

"Opta" ağının süper bilgisayar simülasyonlarına göre ise Senegali'nin tur atlama şansı %69,54 olarak hesaplanıyor ve "Teranga Aslanları"nın Irak'a karşı üstünlük kuracağı öngörülüyor.

Böylece Sadio Mané ve takım arkadaşları, ilk iki turda Fransa’ya (1-3) ve Norveç’e (2-3) yenildikten sonra, turnuvanın en heyecan verici geri dönüş hikayelerinden birini yazmayı başarabilirler.

Fas ve Cezayir rahat durumda

Buna karşılık, bazı gruplarda üçüncü sıradaki takımın tur atlamasını garantileme şansı daha yüksek görünüyor.

İngiltere, Hırvatistan ve Gana arasında liderlik mücadelesi sürerken, 12. grupta üçüncü sıradaki takımın tur atlama şansı %96,7 ile en yüksek seviyede yer alıyor; bu üç takımın da son 32'ye kalma şansı son derece yüksek görünüyor.

Bunu, 6. gruptaki üçüncü sıradaki takımın %96,4'lük ihtimali izliyor; bu grupta ise Hollanda, Japonya ve İsveç arasında liderlik mücadelesi hâlâ devam ediyor.

Fas, Brezilya ve İskoçya’nın yer aldığı Üçüncü Grupta ise üçüncü sıradaki takımın tur atlama olasılığı %84’e ulaşıyor; bu da üç takımın da son tur öncesinde nispeten rahat bir konumda olmasını sağlıyor.

ABD’nin liderliğini garantilediği Dördüncü Grup’ta üçüncü sıradaki takımın tur atlama şansı %82,2 iken, Arjantin’in liderliğini garantilediği Onuncu Grup’ta bu oran %79,7’ye ulaşıyor.

Bu grupta, nihai sıralamayı belirleyecek Cezayir-Avusturya karşılaşmasına tüm gözler çevrilmiş durumda; ancak mevcut göstergeler, üçüncü sıradaki takıma turnuvaya devam etme konusunda son derece güçlü bir şans tanıyor.

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Yeşil Burun Adaları ve Curaçao için endişeler

Buna karşılık, bazı gruplar daha karmaşık bir durumda görünüyor.

Fildişi Sahili, Curaçao ve Ekvador’un yer aldığı 5. grupta, üçüncü sırayı alan takımın tur atlama ihtimali %26,6’yı geçmiyor; bu, tüm gruplar arasında en düşük oran.

Bu durum, turnuva boyunca sergilediği etkileyici performansa rağmen, Curaçao milli takımının son turdaki sonuçlarının bedelini ödemesine neden olabilir.

Yeşil Burun Adaları milli takımı da elenme tehlikesiyle karşı karşıya; tahminlere göre, sekizinci grubun üçüncü sıradaki takımının tur atlama şansı %34,7'yi geçmiyor.

İspanya henüz grubun liderliğini kesinleştirmiş olmasa da, mevcut hesaplamalar üçüncü sıradaki takımın işini son derece zorlaştırıyor; bu da Cape Verde milli takımının Suudi Arabistan’ı yenmesi ve diğer gruplardaki sonuçları beklemesi gerekebileceği anlamına geliyor.

Gruplara göre üçüncü sıradaki takımların tur atlama oranları

12. Grup: %96,7

6. Grup: %96,4

Grup 3: %84

Grup 4: %82,2

Grup 10: %79,7

Grup 2: %75,4

Grup 9: %72

Grup 11: %60,8

Grup 7: %52,9

Grup 1: %38,7

Grup 8: %34,7

Grup 5: %26,6