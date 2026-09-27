Bir basın raporu bugün pazar günü, Arap Körfezi Kupası'nın gelecek edisyonu "Körfez 28"in ev sahibi ülkesinin seçimine ilişkin son gelişmeleri ortaya koydu.

Arap Körfezi Futbol Federasyonu İcra Kurulu, "Körfez 27" turnuvasının kenarında, yarın pazartesi öğle saatlerinde Cidde şehrinde toplantısını gerçekleştirecek.

"Şarku'l Avsat" gazetesi, "Körfez 28" turnuvasının ev sahipliği dosyasının toplantının gündeminin başında geldiğini belirtti; nitekim Irak tek başına turnuvaya ev sahipliği yapmak için resmi bir başvuruda bulundu ve bu durum, Basra Valisi Esad el-Eydani tarafından daha önceki açıklamalarında da teyit edilmişti.

Aynı bağlamda, kaynaklar "Şarku'l Avsat"a hem Bahreyn hem de Umman Sultanlığı'nın önümüzdeki saatlerde ev sahipliği başvurusunda bulunmayı görüşme yönünde ilk aşamada bir istek taşıdığını, ancak henüz herhangi bir resmi adım atılmadığını aktardı.

Bilgi sahibi kaynaklar, Körfez turnuvasının ev sahipliği için hâlihazırda uygulanan başvuru sistemi yerine, ülkeler arasındaki dönüşümlü ev sahipliği sisteminin yeniden uygulanmasına yönelik bir çalışmanın bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri son kez 2007 yılında ev sahipliği yaparken, Umman Sultanlığı son kez 2009 yılında, Bahreyn Krallığı ise son kez 2013 yılında ev sahipliği yaptı. Suudi Arabistan 2014 ve 2026 edisyonlarına ev sahipliği yaparken, Kuveyt 2017 ve 2024 olmak üzere iki edisyona, Irak ise 2023 edisyonuna Basra'da ev sahipliği yaptı.

Bu yaklaşım, turnuvanın Körfez ülkelerinin büyük bölümünden geçmesini sağlamayı hedefliyor; zira turnuvanın spor tesislerinin geliştirilmesinde, bölgedeki sporcuların desteklenmesinde ve her ülkede turizmin güçlendirilmesinde büyük bir etkisi bulunuyor. Ayrıca ev sahipliğinin mümkün olmaması durumunda alternatif bir ülke belirlenmesi de öngörülüyor.