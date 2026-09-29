Irak Milli Takımı'nın teknik direktörü Avustralyalı Graham Arnold, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının yarı finaline Suudi Arabistan'ın yanı sıra çıkacak ikinci takımı belirlemek için Uluslararası Futbol Federasyonu tüzüklerine başvurulmasını talep etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının üçüncü ve son turunda karşılaştığı Irak Milli Takımı'nı 2-0 mağlup etti ve 9 puanla A Grubu'nun lideri olarak tur atladı.

Aynı saatte, Umman Milli Takımı, Kuveyt karşısında 1-0 geride olduğu maçı, karşılaşmanın son dakikalarında 3-1'lik galibiyete çevirerek heyecan dolu bir zafer elde etti.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, Körfez Kupası Futbol Federasyonu'nun, Irak ile Umman'ın her konuda eşitlenmesi ve birinin diğerine üstünlük sağlayacak herhangi bir etken bulunmaması nedeniyle, tur atlayacak takımı belirlemek için biraz sonra Cidde'de bir otelde kura çekimi yapacağını belirtti.

Arnold, aynı gazetenin aktardığı, Suudi Arabistan maçının ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarında bu duruma itirazını dile getirerek şunları söyledi: "FIFA tüzüklerine başvurmalıyız."

Şunları ekledi: "Seviyemiz Umman'dan daha yüksek, sıralamamız onlardan daha üstün ve adil olmak istiyorsak kurallara uymalıyız. Ne olacağını göreceğiz, ancak tur atlayamamamızın adil olmayacağını düşünüyorum."

Irak ve Umman Milli Takımları 4'er puan topladı; ilk maçta 1-1 berabere kaldılar, her ikisi de 4'er gol attı ve 5'er gol yedi, ayrıca her ikisi de kırmızı kart görmeksizin 8'er sarı kart gördü.

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun aylık sıralamasında ise Irak Milli Takımı, dünya sıralamasında 63'üncü ve Asya'da 8'inci sırada yer alarak, dünyada 80'inci ve sarı kıtada 11'inci sırada bulunan Umman Milli Takımı'nın önünde yer alıyor.