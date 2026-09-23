Irak Millî Takımı'nın Avustralyalı teknik direktörü Graham Arnold, takımının bugün oynanan Umman maçında istenilen düzeyde oynamadığını belirtti.

Irak Millî Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve "Körfez Kupası 27"nin açılış turu kapsamındaki maçta Umman ile 1-1 berabere kaldı.

Arnold, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Daha iyi olan takım biz değildik ve galibiyeti almak için önümüzdeki maçlarda daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Avustralyalı teknik direktör, takımının turnuvaya hazırlık süresinin kısalığından etkilendiğini vurgulayarak, altıdan fazla antrenman yapan Umman Millî Takımı'nın aksine kendilerinin yalnızca tek bir antrenman gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Genç oyunculardan bazılarına şans verdik, son çeyrek saatte gole çeviremediğimiz birçok fırsat yakaladık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve önümüzdeki karşılaşmalarda en iyisini ortaya koyacağız."

Arnold, sahanın zeminini eleştirerek şunları söyledi: "Körfez Kupası gibi büyük turnuvalarda çim bu kadar uzun olamaz. Bu durum etkili oluyor ve oyuncuların sakatlanmasına yol açıyor, gelecekte buna dikkat edilmeli."