24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Graham Arnold Iraq 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Irak'ın teknik direktörü: Umman karşısında en iyi taraf biz değildik ve bu duruma Körfez şampiyonasında rastlanamaz

Irak - Umman
Irak
Umman
Gulf Cup
G. Arnold
Irak
Umman
Avustralya

"Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Irak Millî Takımı'nın Avustralyalı teknik direktörü Graham Arnold, takımının bugün oynanan Umman maçında istenilen düzeyde oynamadığını belirtti.

Irak Millî Takımı, bugün çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve "Körfez Kupası 27"nin açılış turu kapsamındaki maçta Umman ile 1-1 berabere kaldı.

Arnold, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Daha iyi olan takım biz değildik ve galibiyeti almak için önümüzdeki maçlarda daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Avustralyalı teknik direktör, takımının turnuvaya hazırlık süresinin kısalığından etkilendiğini vurgulayarak, altıdan fazla antrenman yapan Umman Millî Takımı'nın aksine kendilerinin yalnızca tek bir antrenman gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Genç oyunculardan bazılarına şans verdik, son çeyrek saatte gole çeviremediğimiz birçok fırsat yakaladık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve önümüzdeki karşılaşmalarda en iyisini ortaya koyacağız."

Arnold, sahanın zeminini eleştirerek şunları söyledi: "Körfez Kupası gibi büyük turnuvalarda çim bu kadar uzun olamaz. Bu durum etkili oluyor ve oyuncuların sakatlanmasına yol açıyor, gelecekte buna dikkat edilmeli."

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin