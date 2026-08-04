Özbekistan ekibi Pahtakor, sezonun kritik dönemi öncesinde takımın hücum gücünü artırmayı amaçlayan bir hamleyle, Iraklı milli forvet Aymen Hüseyin'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, lig şampiyonluğu için yarışma konusunda büyük hedefler besliyor.

30 yaşındaki Iraklı forvet, 2026 sezonunun sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Bu kısa vadeli transfer, kulübün şampiyonluk yarışında oyuncunun tecrübesinden ve gol yeteneğinden anında yararlanma isteğini yansıtıyor.

Paktahor'un medya ofisi, Aymen Hüseyin'in sözleşmesinin 2026 sezonunun sonuna kadar sürdüğünü ve oyuncunun takımla geleceğinin, yeşil sahada sergileyeceği performans ve teknik yapıyla uyumu doğrultusunda daha sonra belirleneceğini teyit etti.

Bu transfer uzun vadeli bir yatırım niteliği taşımıyor; bunun yerine, büyük tecrübeye sahip ve kritik maçlarda fark yaratabilecek bir forvete doğrudan yapılan bir bahsi temsil ediyor.

Hüseyin'in temel görevi, hücum verimliliğini artırmak, santrfor mevkiindeki rekabet seviyesini yükseltmek ve sezonun son bölümünde gol atmak olacak.

Kulübün resmi sitesinde yayımlanan lig puan durumuna göre Paktahor, şampiyonluk için güçlü bir şekilde yarışıyor. Bu durum, fiziksel ve teknik açıdan hazır bir forvetle anlaşmayı hızlı sonuçlar hedefleyen bir adım haline getiriyor.

Irak Milli Takımı'yla dikkat çeken uluslararası sicil

Aymen Hüseyin, Irak Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından ve liderlerinden biri kabul ediliyor. 22 Mart 1996 doğumlu oyuncu, "Mezopotamya Aslanları" kadrosunun temel unsurlarından biri olarak görülüyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) istatistiklerine göre, 2026 Dünya Kupası play-off maçları öncesinde Iraklı forvet, ülkesinin milli takım formasıyla 32 gol kaydetmişti.

Hüseyin, play-off kapsamında Bolivya'ya karşı oynanan kritik maçta bir gol daha ekledi ve ardından Irak'ın 2026 Dünya Kupası'nda Norveç ile karşılaşmasında da fileleri havalandırarak uluslararası gol sayısını 34'e çıkardı.

Bolivya'ya karşı attığı gol, milli takımı kırk yıl süren bir aradan sonra Dünya Kupası'na dönüşe taşıma konusundaki katkısının ardından, Irak futbolu tarihinin en önemli anlarından biri oldu.

"Reuters" ajansı da Aymen Hüseyin'i, 2026 Dünya Kupası'nda Irak Milli Takımı'nın hücum hattına liderlik eden tecrübeli forvet olarak nitelendirdi.

Kulüplerle 120 gol

Aymen Hüseyin, kulüp düzeyinde dikkat çekici bir gol siciline sahip. Paktahor, oyuncunun profesyonel kariyeri boyunca lig müsabakalarında 120 gol kaydettiğini teyit etti.

Kariyeri boyunca birçok kulübün formasını giydi; bunlar arasında Irak'ta Dohuk, en-Neft, eş-Şurta, el-Kuvvetü'l-Cevviyye ve el-Kerma; ayrıca Tunus'tan Sfaxien, Katar'dan Ummü Salal, el-Merhiyye, el-Hor ve el-Vakra, Birleşik Arap Emirlikleri'nden el-Cezire ve Fas'tan Raja Casablanca yer alıyor.

Bu uzun kariyer, oyuncunun farklı turnuvalarda, çeşitli teknik ekollerin altında ve yüksek rekabetçi ortamlarda edindiği büyük tecrübeyi yansıtıyor.

Aymen Hüseyin, Paktahor'a ne katacak?

Aymen Hüseyin, klasik bir santrforun özelliklerine sahip. Fiziksel gücü ve ceza sahası içinde iyi oynamasının yanı sıra, ortalardan gelen ve havadan gelen topları değerlendirme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Ayrıca hem atakların kurulmasında hem de sonlandırılmasında Paktahor'a önemli bir hücum dayanak noktası kazandırması bekleniyor. Bunun yanı sıra boyu ve hava toplarındaki yeteneği sayesinde duran toplarda bir tehlike kaynağı oluşturuyor.

Bu özellikler, özellikle doğrudan hücum çözümleri gerektiren maçlarda, onu takımın oyun tarzına uygun bir seçenek haline getiriyor.

Iraklıların varlığı uyumu kolaylaştırıyor

Aymen Hüseyin, yeni deneyimine tamamen yabancı bir ortamda başlamayacak; zira Paktahor'un kadrosunda, ikisi de takımın resmi listesinde yer alan Iraklı ikili Beşar Resen ve Zeyd Tahsin de bulunuyor.

İkilinin varlığının, yeni forvetin gerek soyunma odasında gerekse sahada hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor. Bu, şu yollarla gerçekleşecek: "Takım arkadaşlarıyla iletişimin kolaylaşması, kulüp ortamının hızlı bir şekilde tanınması, oyun tarzına ve teknik planlara adaptasyon, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki günlük yaşama alışma."

Ayrıca Beşar Resen ile Irak Milli Takımı'nda yaşadığı geçmiş tecrübe, hücum hattında aralarındaki anlaşma düzeyini hızlandırabilir.

Paktahor, Hüseyin'le neden şimdi anlaştı?

Kulüpler, sezon ortasındaki transfer döneminde genellikle gelişmek için uzun zamana ihtiyaç duyan yeteneklere yatırım yapmak yerine, anında katkı sağlayabilecek oyuncularla anlaşmaya yönelirler.

Görünen o ki Paktahor yönetimi, uluslararası tecrübesi, gol sicili ve Irak Milli Takımı'ndaki konumu göz önünde bulundurulduğunda Aymen Hüseyin'i ideal seçenek olarak gördü. Bunlar, profesyonel ortama uzun bir uyum sürecine olan ihtiyacı azaltan faktörler.

Sezon sonuna kadar uzanan sözleşme, iki taraf için de karşılıklı bir fırsat teşkil ediyor. Paktahor, oyuncunun sonuçlar üzerindeki etkisini değerlendirme imkânı bulacak; Aymen Hüseyin ise yeni bir profesyonel deneyimde yeteneklerini kanıtlamak için bir fırsat elde edecek. Beklenen katkıyı sağlamayı başarırsa, bu durum sözleşmenin uzatılmasının önünü açabilir.

Gözler Aymen Hüseyin'in gollerinde

Paktahor taraftarları, özellikle dikkat çekici gol sicili ve Irak Milli Takımı ile temsil ettiği kulüplerdeki uzun tecrübesi göz önüne alındığında, Iraklı forvetten çok şey bekliyor. Ancak herhangi bir transferin başarısı, oyuncunun geçmişte başardıklarıyla değil, yeni takımının formasıyla ortaya koyacaklarıyla ölçülür.

Bu nedenle Aymen Hüseyin'in, hücum sistemine hızlı bir şekilde entegre olması, kendisine sunulacak fırsatları değerlendirmesi ve lig şampiyonluğu yarışında kritik gollerle katkı sağlaması istenecek.

Paktahor, bu transferle net bir mesaj veriyor: Puanların en değerli olduğu anlarda fark yaratabilecek, büyük tecrübeye sahip bir forvete bahis oynuyor.