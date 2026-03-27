Irak - Bolivya Dünya Kupası Elemeleri maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: Fiyatlar, tahminler ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası’nın son biletleri için süren yarış, bu ay heyecan verici bir doruk noktasına ulaşıyor. Irak, 31 Mart’ta Meksika’da Bolivya ile karşı karşıya gelecek ve bu maçı kazanması halinde dünya kupası şenliğine katılmaya hak kazanacağını biliyor.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) sekiz takım, Kuzey Amerika'da yaz aylarında düzenlenecek bu muhteşem turnuvaya katılma hakkını çoktan elde etti ve Irak, dokuzuncu takım olma umudunu hala koruyor. Avustralya'nın eski teknik direktörü Graham Arnold, Mezopotamya Aslanları'nı 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşımayı hedefliyor.

GOAL, Irak'ın Meksika'da oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olacağı dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Irak - Bolivya Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak altı takımın kimler olacağı henüz belli değil ve bunlardan ikisi, bu Mart ayında yapılacak IC (Konfederasyonlar Arası) play-off'larında başarılı olan takımlar tarafından belirlenecek.

Konfederasyonlararası Dünya Kupası Eleme Play-off takvimi nedir?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 31 Mart Salı Pathway 2 Finali: Irak - Bolivya (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Bilet 31 Mart Salı 1. Eleme Grubu Finali: Kongo Demokratik Cumhuriyeti - Jamaika (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Biletler

Irak - Bolivya Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Pathway 2 Play-off Finali: Irak - Bolivya maçının biletleri, 3 Mart'ta FIFA sitesinde satışa sunuldu.

Resmi biletleri satın almak için FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

FIFA portalı, taraftarların maç biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, Pathway 2 Play-off Finali'ne katılmak isteyenler, son dakikada bilet bulma fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilir.

Irak - Bolivya Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Irak - TBC Dünya Kupası Elemeleri maçının resmi bilet kategorileri şu şekildedir:

Standart Kategori: Standart fiyatla sunulan geleneksel koltuk seçeneği

Engelli Koltuk Alanı: Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere ayrılmış özel alan

Sadece Ayakta İzleme: Standart fiyatla sunulan ayakta izleme alanı seçeneği

Taraftar Kategorisi: Katılımcı Üye Federasyonunun (PMA) kriterleri ve yönergelerine uygun olarak, özellikle Katılımcı Üye Federasyonunun (PMA) taraftarlarına ayrılmış

Yukarıdaki tüm kategorilerdeki biletler 300 MXN (yaklaşık 16 $) fiyatla satışa sunulmuştur.

Ek bilgiler için FIFA sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikinci el bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Irak - Bolivya Dünya Kupası Elemeleri maçından ne beklemeli

Irak'ın 2026 Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, 2023 yılının Kasım ayında Basra'da Endonezya'yı 5-1 yenerek başladı. İki yıl ve on yedi maç sonra, konfederasyonlar arası Dünya Kupası play-off'larında yer almak için BAE ile karşı karşıya geldiler.

İki ayaklı devasa bir mücadeleye sahne olan bu karşılaşmada Irak, uzatmaların 17. dakikasında penaltıdan gol atarak toplamda 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Şimdi ise 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne ulaşmayı hedefliyorlar.

1986'da Meksika'da Irak, grup aşamasında tek bir puan bile toplayamasa da, yüzünü kara çıkarmadı. Paraguay, Belçika ve Meksika ile oynadıkları maçlarda Mezopotamya Aslanları her seferinde sadece tek gol farkla mağlup oldu.

Irak, Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak amacıyla bu ayın sonunda Meksika'ya geri dönecek. Ancak, ilerleyebilmek için deplasman performanslarını iyileştirmeleri gerekecek, zira Asya dışındaki son beş maçında gol atmayı başaramadılar.

Gol konusunda, Avustralya'yı 2022 Dünya Kupası eleme turlarına taşıyan Irak teknik direktörü Graham Arnold, Aymen Hussein'in gol önündeki formunu sürdürmesini umuyor. Milli takımda 100 maça yaklaşan 30 yaşındaki oyuncu, AFC Dünya Kupası elemelerinde sekiz kez fileleri havalandırdı.

Bu konfederasyonlar arası play-off finalinin yanı sıra, Guadalupe'deki Estadio BBVA stadyumu, yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aşağıdaki dört maça da ev sahipliği yapacak:

14 Haziran: UEFA B Grubu galibi - Tunus (20:00)

20 Haziran: Tunus - Japonya (22:00)

24 Haziran: Güney Afrika - Güney Kore (19:00)

29 Haziran: R32: F Grubu galibi - C Grubu ikincisi (19:00)

Konfederasyonlar Arası Dünya Kupası Eleme Play-off'larının formatı nedir?

Her konfederasyon (kendi play-off sistemine sahip olan UEFA hariç) bir Dünya Kupası Eleme play-off kontenjanı aldı. Bu konfederasyonlar CONCACAF, AFC, CAF, CONMEBOL ve OFC'dir. CONCACAF, ülkelerinin Dünya Kupası ev sahibi olması nedeniyle ek bir kontenjan aldı.

Play-off turnuvası Meksika'da düzenlenecek ve altı takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Takımlar, her biri üçer takımdan oluşan iki gruba ayrılacak ve her iki grubun galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Takımlar, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'na göre gruplara yerleştirildi. Her grupta, yarı finalde birbiriyle karşılaşacak iki sıralamaya girmeyen takım yer alıyor; bu maçın galibi, sıralamaya girmiş bir takımla oynayacağı play-off finaline yükselecek.

Play-off maçları tek maçlı eleme usulüyle oynanacak. Normal süre sonunda skorlar eşit ise, uzatma oynanacak. Skorlar yine eşit kalırsa, kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılacak.