İptal taleplerine rağmen... Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçın cezasında hafifletme bekleniyor

Bazı basın haberleri, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Ahli ile Al-Fayha arasında oynanan maçın hakemine, "Al-Raqi" takımının İngiliz forveti Ivan Tony'nin aleyhindeki iddialarının doğrulanması halinde uygulanacak cezanın niteliğini ortaya koydu.

Al-Ahli, geçen Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Al-Ahli'nin forveti İngiliz Ivan Tony, dördüncü hakem Abdulrahman Al-Sultan'ın kendisine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiğini söylediğini doğruladı. Bu bilgi, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle tarafından da teyit edildi.

Suudi "Okaz" gazetesi, bazılarının, Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneef ve hakemlik uzmanı Abdullah Al-Qahtani gibi, Sultan'ın ihraç edilmesini talep etmesine rağmen, Tony'nin aleyhindeki suçlamaların kanıtlanması halinde Sultan'ın ağır bir cezaya çarptırılmayacağını yazdı.

Gazete, suçlamaların kanıtlanması halinde Sultan'ı bekleyen cezanın, hakemler komitesi tarafından birkaç maçlık bir iç ceza olmaktan öteye gitmeyeceğini ve önceki vakalarda olduğu gibi resmi olarak açıklanmayabileceğini belirtti.

Al-Ahli'nin Suudi Futbol Federasyonu'ndan hakem ekibinin tamamı hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği, bunun üzerine Federasyon'un çeşitli komitelerinin şu anda bu konuyla ilgili çalışmalarına başladığını duyurduğu belirtildi.